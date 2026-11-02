Governo assina acordo de venda da TAP na terça-feira
Ministro das Infraestruturas voltou a insistir no Parlamento numa venda de 100% da TAP, apelando à disponibilidade dos partidos para o diálogo.
O Governo vai assinar amanhã, terça-feira, o contrato de venda de até 49,9% da TAP à Lufthansa. O ministro das Infraestruturas e Habitação apelou esta segunda-feira aos partidos para que dialoguem com o Governo para privatizar os restantes 50,1% da TAP. “Temos de olhar para a oportunidade que esta operação nos coloca”, disse Miguel Pinto Luz no Parlamento, durante a audição no âmbito do Orçamento do Estado para 2027.
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O Conselho de Ministros aprovou no dia 14 de outubro a privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa, dos quais 5% destinam-se preferencialmente aos trabalhadores, que se tornará o parceiro industrial da companhia portuguesa. O grupo alemão levou a melhor sobre a Air France-KLM com uma oferta financeira de 1.201 milhões e a promessa de elevar para 130 o número de aviões da transportadora aérea nacional.
A assinatura do contrato com a Lufthansa acontecerá já amanhã, segundo uma nota de agenda enviada pelo Ministério das Infraestruturas. “Depois entraremos num processo com a Direção-Geral da Concorrência para os remédios que forem exigidos na operação“, afirmou Miguel Pinto Luz, acrescentando que o Governo antecipa que a avaliação europeia e o encerramento da operação “seja mais rápido do que no passado”.
O ministro das Infraestruturas e Habitação aproveitou para voltar a defender a venda dos restantes 50,1% do capital da TAP, tendo com conta que ambos os concorrentes apresentaram propostas nesse sentido. “Temos de olhar para a oportunidade que esta operação nos coloca”, afirmou, desafiando o PS, o Chega e os restantes partidos. “Olharmos e perceber se Portugal estrategicamente ganha com avançarmos para uma segunda fase”, reforçou, acrescentando que o Governo está disponível para esse diálogo.
A Lufthansa avançou com uma proposta para uma segunda fase de privatização, para 100% do capital. O grupo propõe pagar 863 milhões pelos restantes 50,1% e oferece uma participação de 5% no grupo Lufthansa, avaliada em 488 milhões de euros. Juntando as duas fases, a valorização total da companhia pela Lufthansa chega aos 2.552 milhões de euros.
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Governo assina acordo de venda da TAP na terça-feira
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