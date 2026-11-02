Governo cria equipa para acelerar acesso ao próximo quadro de fundos europeus

A equipa que vai preparar a negociação da política de coesão, agricultura e pescas em Bruxelas, no próximo quadro europeu, tem a formação oficializada a partir desta segunda-feira. O grupo de trabalho, liderado por Manuel Castro Almeida, tem a missão de desbravar terreno, no âmbito do Plano de Parceria Nacional e Regional (PPNR), para agilizar o acesso do país ao próximo envelope de fundos comunitários, atualmente em discussão em Bruxelas.

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A criação do grupo de trabalho está num Despacho publicado em Diário da República.

Conforme prevê o diploma publicado nesta segunda-feira, Bruxelas determinou que o Plano de Parceria Nacional e Regional (PPNR) inclua uma “profunda alteração da arquitetura dos instrumentos de programação”, incluindo os fundos da Política de Coesão, da Política Agrícola Comum (PAC) e da Política Comum das Pescas (PCP). A proposta de Comissão Europeia orienta-se para programação e acompanhamento com metas e marcos, à imagem do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ficarão ainda sob este novo “chapéu” comum de financiamento europeu os fundos para o asilo, migração e integração (FAMI), e aqueles que se destinam à segurança interna e gestão integrada das fronteiras (Fundo de Segurança Interna e o Instrumento de Gestão de Fronteiras e Vistos).

A coordenação estará a cargo do “membro do Governo responsável pela Política de Coesão” (a qual é assumida pelo ministro Manuel Castro Almeida), em associação com “os membros do Governo responsáveis pela Agricultura e pescas, pelos assuntos internos, segurança interna e gestão integrada das fronteiras e pelas migrações”.

Os membros do grupo de trabalho não terão direito a retribuição de qualquer ordem.

O grupo de trabalho terá 30 dias para apresentar “um programa de atividades que identifique as propostas a elaborar e as ações a concretizar, estabeleça o respetivo calendário e defina a metodologia a adotar”. O despacho determina que esta missão “deve prever o envolvimento” dos ministérios envolvidos nesta temática, das regiões autónomas, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e “incluir um roteiro destinado a assegurar a plena participação das partes interessadas, nomeadamente dos parceiros económicos e sociais, na elaboração do PPNR”.

Adicionalmente, no prazo de 60 dias, terá de validar com o Governo “o modelo de governação do PPNR e o modelo de organização do respetivo processo negocial”.

Um dos objetivos preconizados é a modernização tecnológica, com “interoperabilidade de sistemas e dados”.