Governo reforça em 15 milhões apoio para agricultores face ao custo dos combustíveis

O Governo vai manter o apoio para compensar os agricultores face ao aumento do preço dos combustíveis, com uma dotação financeira adicional de 15 milhões de euros. Os apoios relativos aos consumos de julho e agosto vão ser pagos em outubro.

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“O Governo vai reforçar o apoio extraordinário destinado a compensar o aumento dos custos com combustíveis nos setores agrícola e florestal, assegurando uma dotação financeira adicional de 15 milhões de euros para os consumos de gasóleo colorido e marcado”, lê-se numa nota do Ministério da Agricultura e Mar.

Em causa está a manutenção do apoio excecional de 10 cêntimos por litro aplicável gasóleo colorido e marcado até ao final do ano.

Conforme precisou, os encargos com esta medida, destinada aos setores agrícola e florestal, vão ser suportados pela dotação centralizada do Ministério das Finanças.

A partir de outubro, os apoios vão ser pagos no final do segundo mês subsequente ao do consumo.

As Regiões Autónomas também vão ter apoios adicionais de até 1,25 milhões de euros para os Açores e de 250.000 euros para a Madeira.

“Compreendemos os agricultores, estamos com eles todos os dias e conhecemos bem as dificuldades. Não vamos deixar os agricultores sozinhos perante o aumento dos custos”, assegurou, citado na mesma nota, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes.