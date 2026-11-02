Governo reforça SNS com mais 1.538 milhões de euros

O Governo autorizou um novo reforço de 1.538 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), destinado a pagar medicamentos, exames e outras despesas correntes das unidades locais de saúde (ULS) e dos institutos portugueses de oncologia (IPO). A verba surge depois de duas injeções de capital realizadas entre janeiro e agosto, no valor global de 1.430 milhões de euros.

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Segundo o jornal Público, do montante agora autorizado, 1.096 milhões de euros destinam-se a suportar despesas com medicamentos vendidos em farmácias, enquanto 252 milhões servem para pagar meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Os restantes 189,2 milhões de euros destinam-se a outras despesas correntes das ULS e dos IPO.

A operação é financiada por diferentes vias. A maior parcela, de 959,7 milhões de euros, provém do Ministério das Finanças, através de uma verba destinada a despesas excecionais. Outros 234,2 milhões resultam de ajustamentos dentro do próprio orçamento da Saúde, enquanto 344,1 milhões correspondem à utilização de saldos acumulados em anos anteriores pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e pelas unidades de saúde.

Com este reforço, o financiamento adicional atribuído à Saúde durante este ano ascende a 2.734 milhões de euros. Ainda assim, a verba poderá não ser suficiente para evitar um saldo negativo no SNS em 2026, estimado em 811 milhões de euros. O Ministério da Saúde afirma que o novo financiamento permitirá mitigar o défice, mas não esclareceu se a estimativa já contempla este reforço.

Apesar de o Governo prever ainda um investimento de 678,4 milhões de euros na Saúde em 2027, o Público sublinha que o histórico revela dificuldades na execução das verbas orçamentadas. Nos últimos 16 anos, apenas em cinco a taxa de execução ultrapassou os 60%, ficando abaixo desse patamar nos restantes. Em 2025, por exemplo, a execução das despesas de capital fixou-se nos 42,4%, correspondendo a 613,9 milhões de euros de um orçamento corrigido de 1.446,7 milhões, segundo a Conta Geral do Estado.