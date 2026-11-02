Juros dos depósitos sobem pelo oitavo mês consecutivo para 1,82%

A taxa de juro dos novos depósitos de particulares subiu em setembro, pelo oitavo mês consecutivo, de 1,63% para 1,82%, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Aquele que é o maior aumento desde outubro de 2023 foi ainda assim insuficiente para que Portugal deixasse de ter a sexta taxa mais baixa da Zona Euro.

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Os dados do regulador bancário revelam que a subida de 0,19 pontos percentuais em setembro face a agosto não foi suficiente para que Portugal alterasse a posição no conjunto de países do euro, cuja média dos novos depósitos aumentou 0,19 pontos para 2,37%.

Em Portugal, em setembro, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 13.415 milhões de euros, mais 688 milhões de euros do que em agosto, o segundo valor mais elevado desde 2003, início da série do Banco de Portugal.

Os dados revelam ainda que os novos depósitos com prazo até um ano representaram 95% do total de novos depósitos efetuados por particulares.

Paralelamente, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de empresas fixou-se em 2,24% em setembro, mais 0,27 pontos do que no mês anterior, com o montante das novas operações de depósitos a subir 2.157 milhões para 11.396 milhões de euros.