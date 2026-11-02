Juros dos novos créditos à habitação sobem pelo sexto mês para 3,06%

A taxa de juro de novos créditos para comprar casa subiu em setembro pelo sexto mês consecutivo, situando-se em 3,06%, o valor mais elevado desde abril de 2025, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

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Os dados do regulador revelam que a taxa de juro média subiu 0,05 pontos percentuais (pp.) em setembro face a agosto, um resultado que reflete sobretudo os novos contratos, cuja taxa de juro média aumentou 0,07 pp., para 3,07%. Por outro lado, a taxa de juro média dos contratos renegociados apresentou uma redução de 0,02 pp., fixando-se nos 3,05%.

Na Zona Euro, a taxa de juro média dos novos empréstimos para habitação subiu 0,02 pontos, para 3,62%, tendo Portugal subido uma posição, passando a apresentar a quinta taxa média mais baixa.

Nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média das novas operações situou-se em 8,83%, menos 0,15 pp do que em agosto, enquanto nos empréstimos para outros fins, a taxa de juro média de novas operações subiu 0,04 pp, para 3,78%.

Em setembro, os novos contratos de empréstimos a particulares atingiram 3.121 milhões de euros, mais 92 milhões de euros do que em agosto, com os novos contratos de empréstimos para habitação a subirem 34 milhões de euros, para 2.171 milhões de euros.

As renegociações totalizaram 622 milhões de euros, mais 84 milhões de euros do que no mês anterior. O aumento concentrou-se nas renegociações de empréstimos para habitação, que pela primeira vez subiram após cinco meses em queda, totalizando 587 milhões de euros, mais 81 milhões do que em agosto.