Líder do BPI defende política de industrialização na construção de casas

O líder do BPI não tem uma bala de prata para resolver o problema da falta de casas em Portugal. Ainda assim, João Pedro Oliveira e Costa defende uma política de “industrialização da construção de habitação, em massa” para ajudar a resolver a crise. “Não só porque permite construção muitíssimo mais barata, é uma construção sustentável. Há várias empresas portuguesas com dimensão que vão fazer e consegue-se fazer em tempo”, salientou.

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“Também o tipo de pessoas que são necessárias para a concretização são muito mais qualificadas. Por isso, são necessárias menos pessoas e mais qualificadas. Podemos ir buscar portugueses a áreas que existem em Portugal. Temos excelentes universidades de engenharia e por isso não precisamos de importar tanta mão de obra indiferenciada do exterior“, argumentou.

Oliveira e Costa considera ainda que estas empresas deviam ter incentivos e garantias para que o investimento “seja feito depressa”. O responsável falava na conferência de apresentação dos resultados do BPI, que lucrou 363 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

E em relação aos incentivos, completou de seguida, “podem ser fiscais ou outros, mas também no tempo de aprovação, que é um problema em Portugal”.

“O tempo [de aprovação] em Portugal parece que é um problema, os relógios andam muito devagar, dá a ideia de que cada segundo parece um minuto, ou cada minuto parece uma hora. Claramente, temos de ser muito mais rápidos na decisão, temos de ter mais coragem nessas mesmas decisões”, declarou aos jornalistas.

Por outro lado, defendeu que se deve estabelecer “um objetivo claro e numérico de conseguir alcançar, pelo menos, os níveis que tínhamos anteriormente em termos de habitação”. Oliveira e Costa falou em níveis de construção na ordem das 50 mil casas por ano.

“Sinceramente não gostaria que continuássemos a encher com comentários um assunto que está perfeitissimamente identificado”, disse.

Oliveira e Costa não acredita que parte da solução esteja na reabilitação. “Primeiro pela legislação e pela justiça que funciona com bastante lentidão. Depois o tema do custo da sua concretização. Se imaginarmos que a maior parte destas reabilitações necessárias não cumprem regras ambientais, muitas vezes até de localização, urbanismo, ou seja, na sua estética”, observou.

“Teríamos de fazer aqui um trabalho muito significativo e, além do mais, não há mão de obra especializada para o fazer”, concluiu.

Em todo o caso, enquanto se discute como avançar para resolver o problema da falta de casas, Oliveira e Costa disse que é importante avançar com a identificação das zonas onde pode haver construção. E nesse sentido anunciou que o BPI irá dar o seu contributo em breve, sem mais pormenores.

Questionado sobre se iria para as manifestações se tivesse 20 anos, João Pedro Oliveira e Costa salientou que é “a favor da livre expressão” e que o direito a essa mesma expressão deve-se enquadrar dentro das regras.

“Pensei sempre pela minha cabeça. É um aspeto muito importante. Não foram terceiros que me fizeram a mim ir para um determinado local fazer não sei o que a favor de quê. Por isso, se o tema é habitação, é habitação. Se o tema é não sei quê, é não sei quê. E aí não tenho nada a dizer. Mas sermos coerentes com aquilo que fazemos, sabermos bem porque é que lá estamos, também acho que é bastante importante”, referiu.