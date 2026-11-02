Lucro do BPI baixa 7% para 363 milhões penalizado por efeitos não recorrentes

O lucro do BPI caiu 7% para 363 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, com o resultado a ser penalizado por dois efeitos não recorrentes: o facto de ter contabilizado um ganho de 18 milhões com a reversão do adicional de solidariedade no ano passado e que agora não se verifica; e ainda a reclassificação da participação no moçambicano BCI, com um impacto negativo de 35 milhões.

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A atividade em Portugal contribuiu com 344 milhões no mesmo período, menos 5% em termos homólogos. Ainda assim, excluindo o tal efeito da reversão do adicional de solidariedade, o resultado recorrente permanece estável, apurando uma rentabilidade dos capitais próprios tangíveis de 14,9%, adianta o banco em comunicado.

Quanto ao contributo das participações do BFA e BCI, atingiu os 20 milhões, incluindo já o impacto negativo da reclassificação da participação em Moçambique — as quais estão ambas para venda.

Estes resultados têm por base em grande medida as receitas com a margem financeira e comissões, que somam 1% para 665 milhões e 8% para 244 milhões, respetivamente. Sobre a subida da margem, o CEO João Pedro Oliveira e Costa explica que se deve ao aumento do negócio, mas também à subida das taxas de juro. Já no comissionamento, não houve alteração do preçário, pelo que o aumento se deveu ao incremento das transações, acrescentou o responsável.

No lado dos custos, o banco dos espanhóis do CaixaBank registou uma subida de 5% para mais de 400 milhões de euros, que se deveu ao aumento dos gastos com pessoal. O BPI reforçou os quadros em mais 220 trabalhadores no último ano. “Precisamos de trabalhadores mais qualificados, nas áreas da tecnologia e Inteligência Artificial”, revelou Oliveira e Costa.

Quanto ao crédito, o segmento da habitação cresceu 12% em termos anuais, com a carteira a atingir os 18,6 mil milhões de euros, à boleia da linha de garantia pública para os jovens. Também se verificou um aumento assinalável nas empresas, com a carteira a aumentar 10% para 13,3 mil milhões.

Por fim, nos recursos, os depósitos aumentaram 4% para 33,3 mil milhões e os recursos fora de balanço dispararam 17% para 12,3 mil milhões.

(Notícia atualizada às 11h21)