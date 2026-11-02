Lucro do Montepio sobe 7,1% para 92,5 milhões até setembro

O Banco Montepio alcançou um lucro líquido de 92,5 milhões de euros até setembro, mais 7,1% comparativamente com o mesmo período de 2025, resultado que diz ter sido impactado pela evolução da atividade comercial e solidez financeira.

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Em comunicado ao mercado, o banco referiu que o produto bancário aumentou para 358,8 milhões de euros (+6,8%), suportado pelo crescimento da margem financeira, que ascendeu a 260,2 milhões de euros (+4,4%), das comissões líquidas, que atingiram 105,0 milhões de euros (+6,8%), e pela evolução favorável dos resultados de operações financeiras.

Até setembro, o crédito a clientes aumentou 12,2% para 14,3 mil milhões de euros, enquanto os depósitos registaram um novo máximo de 16,8 mil milhões de euros, um aumento homólogo de 6,6%.

Segundo o banco, a subida dos depósitos foi justificada com o contributo combinado dos segmentos de empresas (594 milhões de euros) e particulares (448 milhões de euros).

Até setembro, o valor líquido das imparidades e provisões totalizou 9,2 milhões de euros, relativamente aos 12,7 milhões de euros registados no período homólogo, uma redução de 3,5 milhões de euros (27,6%).

Os resultados foram ainda impactados pelo aumento dos custos operacionais em 5,1 milhões de euros para 219,5 milhões de euros, um crescimento homólogo de 1,9%, traduzindo sobretudo o acréscimo de custos com pessoal em 2,7% (123,4 milhões de euros) e dos gastos gerais administrativos em 1,9% (58,0 milhões de euros), explicou a entidade bancária.

Nos primeiros nove meses do ano, as depreciações e amortizações ascenderam a 38,1 milhões de euros, praticamente inalteradas face aos 38,3 milhões de euros registados no período homólogo. O capital próprio do banco aumentou 2,8% para 1,825 mil milhões de euros no final de setembro.

O custo do risco de crédito centrou-se em 0,04% e o rácio de NPE (exposições não produtivas) fixou-se nos 1,6%, menos 0,5 pontos percentuais face a setembro de 2025.