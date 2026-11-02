Lucros da Ryanair caem para os 2.150 milhões de euros no 1.º semestre fiscal

Os lucros da companhia aérea ‘lowcost’ Ryanair caíram 15% para os 2.150 milhões de euros no primeiro semestre fiscal (abril-setembro), anunciou esta segunda-feira a empresa.

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Em comunicado, a Ryanair explicou que a queda dos lucros se deveu principalmente ao aumento do preço do combustível e à redução das tarifas aéreas, apesar de ter registado um aumento de 6% no tráfego de passageiros, atingindo 125,8 milhões de passageiros.

A companhia irlandesa revelou ainda que o preço médio das passagens caiu 4%, para 55,70 euros, enquanto o custo do combustível não protegido por ‘operações de hedge’ (acordos financeiros) — cerca de 20% do total — duplicou, chegando a aproximadamente 130 dólares por barril.

No comunicado, o presidente executivo da empresa, Michael O’Leary, destacou que a companhia aérea obteve uma receita de 10.080 milhões de euros no primeiro semestre fiscal, um aumento de 3%, embora os custos operacionais tenham subido 10%, atingindo 7.690 milhões de euros. O responsável também mencionou uma queda de 6% no lucro líquido, para 1.610 milhões de euros durante o segundo trimestre fiscal, período que coincidiu com grande parte da temporada alta de verão, apesar de o número de passageiros ter crescido 5% nessa fase, chegando a 64,5 milhões.

O’Leary explicou que a receita com passagens aéreas cresceu apenas 1% entre abril e setembro, totalizando 7.000 milhões de euros, uma vez que o aumento no volume de passageiros foi compensado pela redução das tarifas. O CEO da companhia aérea atribuiu a debilidade das tarifas à incerteza dos consumidores quanto ao conflito no Médio Oriente e ao atraso na realização de reservas.

Nesse contexto, afirmou que a Ryanair já garantiu 80% das suas necessidades de combustível para o ano fiscal de 2027, a um preço aproximado de 67 dólares por barril, e assegurou 25% do volume previsto para 2028 a cerca de 95 dólares por barril.

A companhia aérea, líder na Europa em volume de passageiros, anunciou também um dividendo provisório de 0,273 euros por ação — a ser pago no final de fevereiro de 2027 — e um novo programa de recompra de ações no valor de 800 milhões de euros, com início previsto para o mesmo mês. Quanto às perspetivas futuras, O’Leary reduziu a previsão de tráfego para o atual ano fiscal, que terminará em março de 2027, ao antecipar que transportará 214 milhões de passageiros, face aos 216 milhões inicialmente estimados , o que representará um crescimento de apenas 3%.

Para o próximo exercício, a companhia prevê superar a marca de 220 milhões de passageiros anuais, apoiada na incorporação de 16 novas aeronaves Boeing MAX-10 a partir da primavera de 2027.

O executivo irlandês alertou, contudo, que o aumento do preço do combustível poderá elevar em cerca de 2.000 milhões de euros a sua conta com energia no exercício de 2028, caso o conflito no Médio Oriente persista. A esse respeito, lembrou que a companhia aérea está rever os seus custos — especialmente os acordos com aeroportos e os acordos laborais —, ao mesmo tempo que avança no desenvolvimento de inteligência artificial para melhorar a produtividade.