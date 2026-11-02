Lucros e receitas da Apple superam estimativas no primeiro teste de John Ternus

A Apple apresentou resultados acima do esperado no primeiro trimestre sob a liderança de John Ternus, que substituiu Tim Cook e assumiu a liderança da tecnológica. Isto num momento em que os investidores procuram perceber se a nova geração de produtos será suficiente para compensar a subida dos custos dos chips de memória.

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A tecnológica registou receitas de 114,48 mil milhões de dólares (cerca de 99,5 mil milhões de euros) entre julho e setembro, um crescimento de 12% face ao período homólogo e acima dos 113,39 mil milhões de dólares previstos pelos analistas consultados pela LSEG, citados pela Reuters.

“O iPhone atingiu um recorde para o trimestre de setembro e os serviços alcançaram um recorde histórico, coroando o nosso melhor ano fiscal até hoje”, disse John Ternus, CEO da Apple, citado em comunicado.

O lucro por ação fixou-se nos 2,10 dólares. Já o resultado líquido aumentou 11,8% para 30,7 mil milhões de dólares (aproximadamente 26 mil milhões de euros), segundo os dados divulgados pela multinacional norte-americana. Também acima da subida de ‘apenas’ 6% (em torno dos 29,04 mil milhões de dólares) que era antecipada pelos analistas.

As ações da tecnológica acumulam uma valorização de cerca de 27% desde o início do ano, tendo superado o desempenho de outras grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon. Porém, a Apple encerrou a sessão desta segunda-feira a desvalorizar 1,83%, para 338,32 dólares por ação, antes de anunciar os resultados.

O novo presidente executivo da tecnológica destacou a introdução da nova Siri com inteligência artificial e a expansão da oferta de equipamentos, incluindo o primeiro iPhone dobrável da marca, como elementos que deverão sustentar a atividade na época de compras de Natal.

A empresa lançou uma nova geração de equipamentos, incluindo os iPhone 18 Pro, o primeiro telemóvel dobrável da marca, batizado iPhone Duo, um novo dispositivo para casa inteligente e computadores portáteis com ecrã tátil.

iPhone e serviços atingem máximos históricos

O iPhone voltou a ser o principal motor de receitas da Apple. As vendas desta categoria ascenderam a 57,58 mil milhões de dólares (cerca de 51,5 mil milhões de euros) no trimestre, contra 49,03 mil milhões no período homólogo, uma subida de aproximadamente 17,5%.

Também a área de serviços, que inclui a App Store, iCloud, Apple Music e outras subscrições digitais, alcançou um novo máximo histórico, com receitas de 31,57 mil milhões de dólares (aproximadamente 28,2 mil milhões de euros), mais 9,8% do que um ano antes.

Nos computadores Mac, as vendas cresceram 23,7%, para 10,79 mil milhões de dólares (equivalente a 9,64 mil milhões de euros). Em sentido contrário, as receitas dos iPads recuaram 10,4%, para 6,23 mil milhões (quase 5,6 mil milhões de euros), enquanto a categoria de dispositivos wearables, casa e acessórios diminuiu 7,9%, para 8,3 mil milhões de dólares (cerca de 7,4 mil milhões de euros).

A empresa assinalou ainda que a base instalada de dispositivos ativos atingiu um novo máximo histórico em todas as principais categorias de produtos e regiões geográficas, um indicador da dimensão do ecossistema de utilizadores da marca.

(Notícia atualizada às 22h15 com mais informação)