MAI diz que decisão sobre protesto no Rossio só abrange Renata Cambra e não autoriza acampamentos coletivos

O Ministério da Administração Interna considera que a sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa que permite a Renata Cambra manter uma tenda no Rossio até 24 de novembro se limita à situação individual da ativista e não reconhece um “direito geral à instalação de acampamentos permanentes em espaço público”. Num comunicado divulgado após a decisão, o Governo sublinha também que “as autoridades podem intervir perante situações de perigo objetivo ou incumprimento das condições impostas pelo tribunal”.

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O MAI sustenta que a sentença, proferida a 1 de novembro, estabelece condições para compatibilizar os direitos e interesses em presença, mas não impede a atuação policial noutras circunstâncias. O Ministério destaca, em particular, que “a decisão não aprecia a legalidade de intervenções policiais nem a possibilidade de outros manifestantes ocuparem coletivamente o espaço público com tendas”.

O comunicado surge depois de o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa ter reconhecido o direito de Renata Cambra a prosseguir o protesto no Rossio até à votação final global do Orçamento do Estado para 2027, prevista para 24 de novembro. A decisão permite-lhe permanecer no local com uma tenda, incluindo entre as 00h30 e as 6h30, e determina que a PSP e a Polícia Municipal de Lisboa não dispersem a manifestação nem removam os bens utilizados, desde que sejam respeitadas as condições fixadas.

O tribunal recusou aplicar o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 406/74 quando interpretado como estabelecendo um limite horário absoluto e automático ao exercício do direito de manifestação. Isso não significa, porém, que tenha eliminado o limite das 00h30 para todas as manifestações ou reconhecido um direito geral à instalação de tendas no espaço público.

Já a Acampada defende quo tribunal confirmou “aquilo que sempre” defendeu: “a hora, por si só, não justifica a dispersão de uma manifestação, e as tendas são instrumentos de protesto, não campismo”. A Acampada de Lisboa, num comunicado publicado nas redes sociais, sublinha que a sua “luta nunca precisou da autorização de um tribunal para ser justa”. “A crise da habitação continua, as nossas reivindicações permanecem e nenhuma bastonada nos fará desistir”, realça a mesma publicação.

Na nota, a Acampada agradece a Renata Cambra, que teve a iniciativa junto do Tribunal, e considera que “embora o processo tenha sido apresentado em nome individual, a vitória é coletiva”. “O seu alcance não se limita a quem o iniciou, mas estende-se a todas as pessoas que se organizam e acampam pelo direito à habitação”, escreve o movimento.