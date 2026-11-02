BRANDS' ECO Mais do que uma corrida, uma oportunidade para reforçar o espírito de equipa
A Corrida das Empresas Quirónprevención estreia-se em Portugal a 22 de novembro, em Lisboa, convidando empresas e colaboradores a reforçar os laços entre colegas através da atividade física.
Numa altura em que o bem-estar dos colaboradores, a motivação e a coesão das equipas assumem uma importância crescente, as experiências partilhadas fora do ambiente de trabalho podem contribuir para fortalecer as relações interpessoais e o sentimento de pertença às organizações. É neste contexto que nasce a primeira edição portuguesa da Corrida das Empresas Quirónprevención, uma iniciativa que pretende aproximar o universo empresarial do desporto, criando uma oportunidade para colegas de trabalho se juntarem em torno de um objetivo comum.
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Agendada para 22 de novembro, no Beato Innovation District, em Lisboa, a prova disponibiliza percursos de 5 e 10 quilómetros, bem como uma opção de caminhada, permitindo a participação de colaboradores com diferentes níveis de preparação física.
Mais do que o resultado desportivo, a iniciativa coloca a tónica na participação coletiva, na superação e na partilha de uma experiência fora da rotina profissional. Uma oportunidade para as empresas promoverem hábitos de vida ativos e proporcionarem às suas equipas um momento de convívio num ambiente diferente do habitual.
A Corrida das Empresas é organizada pela LastLap Eventos e assinala a chegada a Portugal de um formato com 26 anos de história em Espanha. As inscrições estão disponíveis: corridadasempresas.pt.
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