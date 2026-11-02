Michael Page reorganiza estrutura de liderança em Portugal

A consultora especializada no recrutamento de quadros médios e superiores anunciou hoje uma reestruturação da liderança em Portugal, com o objetivo de “reforçar a integração das suas áreas de negócio, aproximar os responsáveis das necessidades do mercado e preparar a organização para os desafios e oportunidades do próximo ciclo de crescimento”.

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De acordo com o comunicado enviado às redações, a mudança dá seguimento ao recente processo de rebranding da empresa e reflete uma evolução da sua estrutura organizacional, de modo a “tornar a resposta a clientes e candidatos mais integrada, ágil e alinhada com as prioridades do negócio.“

Neste sentido, Vasco Salgueiro é promovido a diretor e assume a liderança integrada das áreas de sales & marketing, mantendo, em simultâneo, as responsabilidades em audit & advisory e RPO (recruitment process outsourcing). A integração das áreas de comercial e de marketing pretende “reforçar o alinhamento entre a estratégica e a execução comercial, promovendo uma abordagem mais concertada ao mercado e uma resposta mais consistente às necessidades de clientes e candidatos”.

Outra das alterações é a “aposta na valorização e progressão do talento interno”, com a entrada de Ana Castro Dias e João Bernardo Gonçalves no board da Michael Page Portugal. Ana Castro Dias mantém a liderança das áreas de temp (trabalho temporário), secretarial e business, support, customer service, passando também a assumir shared services centres & projetos de outsourcing. João Bernardo Gonçalves mantém-se responsável pelas áreas de finances e recursos humanos.

“Ambos trazem para o board um conhecimento abrangente do mercado de trabalho português, das necessidades dos clientes e da evolução dos perfis profissionais”, sublinha a empresa.

Também a área de technology passa a estar integrada na liderança de Pedro Borges Caroço, que continua nos comandos da healthcare e na direção da marca Page Executive Portugal.

Segundo a consultora, a nova configuração procura “potenciar a partilha de conhecimento, reforçar a articulação entre equipas e acompanhar a crescente importância destas áreas para as necessidades dos clientes e para o desenvolvimento do negócio”.

“Esta reorganização reflete a nossa ambição de evoluir de forma consistente com as necessidades do mercado, simplificando a estrutura, reforçando a colaboração entre áreas e criando melhores condições para responder aos nossos clientes e candidatos. O alargamento do board é também um reconhecimento do talento interno e da importância de criar oportunidades de desenvolvimento e progressão. Queremos combinar experiência e renovação, reforçar a proximidade da liderança ao negócio e preparar a Michael Page para os desafios e oportunidades dos próximos anos”, sublinha Álvaro Fernández, diretor-geral da Michael Page Portugal.