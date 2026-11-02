Moscovo e Kiev alvos de ciberataques mútuos contra sistemas de alerta à população

A Rússia e a Ucrânia perpetraram esta madrugada ataques mútuos de hackers contra os respetivos sistemas de alerta à população, noticiaram hoje meios de comunicação social e as redes sociais de ambos os países.

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A aplicação móvel do Ministério das Emergências da Rússia sofreu um ciberataque e os utilizadores receberam notificações sobre “ogivas nucleares” lançadas contra todas as regiões do país, indicou o meio de comunicação independente russo Meduza.

O Ministério das Emergências confirmou o ataque e salientou que “os criminosos conseguiram enviar mensagens em massa com informações falsas à população”, embora tenha indicado que o sistema de alerta geral não foi afetado.

O canal independente russo no Telegram, Astra, indicou que também foi atacado o fornecedor russo de alojamento de sites Beget, um dos maiores do país, cuja infraestrutura garante o funcionamento de mais de 700 mil domínios ativos no segmento russo da Internet. De acordo com o portal Down Detector, que informa sobre falhas de acesso a recursos na rede, foram registadas inúmeras queixas relativas ao funcionamento de recursos alojados na Beget.

Na Ucrânia, por sua vez, foi pirateada a aplicação móvel de alerta aéreo, que enviou mensagens sobre o perigo de radiação e ataques químicos, além da ameaça de combates urbanos. Na aplicação também apareceu uma mensagem em russo que dizia: “Saudações! Em toda a Ucrânia haverá agora um alerta nuclear. Não se preocupem, foi lançado um [míssil balístico] Oreshnik!”

A Força Aérea da Ucrânia publicou na plataforma Telegram uma mensagem em que reconhecia que “a aplicação Air Alert foi, provavelmente, comprometida”. “Não há risco de radiação! Mantenham a calma e acompanhem as nossas mensagens no nosso canal”, acrescentou.

A própria aplicação indicou na mesma rede de mensagens que “terceiros realizaram uma intrusão não autorizada no funcionamento da aplicação”. “Desativámos as notificações push e suspendemos temporariamente o seu funcionamento”, alertou. Afirmou ainda que “a aplicação não armazena dados pessoais, pelo que não existe qualquer risco para os utilizadores”. “Pedimos-vos que, em caso algum, carreguem em links de notificações suspeitas. A nossa equipa está a trabalhar para restabelecer o funcionamento da aplicação. Pedimos desculpa pelo transtorno”, notou.

Um dia antes, um grupo de hackers bielorrussos afirmou ter invadido os servidores do Serviço Federal de Estatística da Rússia, o Rosstat, comprometendo cerca de 25 mil computadores e apropriando-se de 23 terabytes de informação sensível, incluindo as baixas russas na guerra na Ucrânia.