Norte vai disponibilizar pelo menos 25 milhões de euros para investimentos na defesa

As empresas do Norte vão poder contar com pelo menos 25 milhões de euros de incentivos para desenvolver capacidade produtiva nas áreas da defesa e das tecnologias de dupla utilização, que permitem responder simultaneamente a necessidades civis e militares. O anúncio foi feito por Álvaro Santos, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), durante as Fibrenamics Ignite Sessions 2026, realizadas em Guimarães, no encerramento do Mês da Economia.

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O responsável garantiu que o aviso será lançado até ao final de 2026, no âmbito do programa Norte 2030, para apoiar o investimento produtivo das empresas da região e a sua entrada em novas cadeias de valor. “Este aviso vai ter um montante mínimo, pelo menos, de 25 milhões de euros. Poderão ser mais, mas pelo menos 25 milhões de euros estão garantidos para este aviso”.

Álvaro Santos adiantou ainda que está previsto um segundo aviso, também até ao final do ano, destinado a infraestruturas tecnológicas enquadradas na STEP – Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa. O objetivo é reforçar a capacidade de desenvolver, testar e transferir tecnologias consideradas estratégicas.

Para o presidente da CCDR Norte, as novas oportunidades na defesa e nas tecnologias de dupla utilização devem ser aproveitadas a partir das competências já existentes na indústria da região, nomeadamente nos setores têxtil, vestuário, calçado, metalomecânica, materiais e engenharia. “A nossa experiência industrial é um património que devemos valorizar”, afirmou, defendendo que esse conhecimento precisa de ser renovado através da investigação, da engenharia e do desenvolvimento de novos materiais.

O responsável destacou também a importância de envolver as pequenas e médias empresas, que muitas vezes possuem competências técnicas relevantes, mas não dispõem isoladamente dos recursos necessários para desenvolver, testar e colocar novos produtos no mercado. Os projetos colaborativos, a partilha de infraestruturas e a formação de consórcios foram apontados como instrumentos para ultrapassar essas limitações.

Oportunidades existem, mas é preciso conhecer o mercado

O crescimento do investimento europeu na defesa foi analisado por Mário Felício, senior manager da Deloitte Portugal, que apresentou uma perspetiva sobre o posicionamento das empresas portuguesas neste setor. Segundo os dados apresentados, 419 entidades portuguesas estavam registadas no setor da defesa em 2025, sendo esperado um crescimento de cerca de 20% em 2026, para um universo próximo das 500 entidades.

Mário Felício chamou a atenção para a evolução dos instrumentos europeus de financiamento, que passaram a contemplar um conjunto mais amplo de atividades relacionadas com a defesa. Contudo, alertou que a disponibilidade de fundos não elimina as exigências de entrada neste mercado. “Não chega ter a tecnologia, não chega ter o produto”, afirmou. E defendeu que as empresas devem começar por identificar as necessidades concretas dos clientes e perceber onde conseguem apresentar uma proposta diferenciadora.

O senior manager da Deloitte Portugal focou a importância de estabelecer relações com utilizadores finais, grandes fornecedores e entidades militares, de forma a conhecer os requisitos técnicos antes de avançar para o desenvolvimento de novas soluções.

A capacidade produtiva foi apontada como outra condição decisiva. Uma empresa pode apresentar um produto tecnologicamente avançado e, ainda assim, não conseguir integrar uma cadeia de fornecimento se não tiver capacidade para responder às quantidades e aos prazos exigidos. O mesmo acontece com as certificações. Na área da defesa, os requisitos de qualidade, segurança e confidencialidade podem determinar o acesso a determinados contratos, exigindo preparação antes de surgir uma oportunidade comercial. Para Mário Felício, a dupla utilização constitui uma vantagem precisamente porque permite diversificar os mercados e reduzir o risco de depender exclusivamente da procura militar.

Indústria do Minho pode adaptar competências existentes

A possibilidade de aproveitar a capacidade industrial instalada foi também defendida por Tiago Laranjeiro, diretor do Departamento de Investimento, Inovação, Economia e Turismo da Câmara Municipal de Guimarães, durante a mesa-redonda moderada por Frederico Mendes. O responsável considerou que a região dispõe de empresas com competências em metalomecânica, têxteis técnicos, polímeros e outras atividades que podem adaptar processos e produtos para responder às necessidades da defesa.

Na sua perspetiva, esta transformação não exige necessariamente a criação de novas fábricas. Empresas que já dominam determinados processos industriais poderão, mediante adaptações e certificações, produzir componentes destinados a mercados mais exigentes. O objetivo não é transformar as empresas regionais em grandes fabricantes internacionais de equipamento militar, mas permitir que integrem as respetivas cadeias de fornecimento, aproveitando o conhecimento dos trabalhadores e a capacidade produtiva já existente.

Tiago Laranjeiro chamou igualmente a atenção para a importância de aproximar os centros de investigação do tecido empresarial. Segundo os indicadores apresentados, Guimarães dispõe de cerca de dez investigadores por mil habitantes, contra seis na média nacional, mas o investimento empresarial em investigação e desenvolvimento continua abaixo da média portuguesa. O município pretende reforçar a articulação entre as empresas e as entidades científicas e tecnológicas, facilitando a identificação de oportunidades de diversificação industrial.

TMG alerta para a importância das certificações e do financiamento

A experiência da indústria têxtil foi partilhada por Vitor Fernandes, administrador do TMG Group, que defendeu uma abordagem gradual à entrada no mercado da defesa. O empresário considerou que as empresas devem começar por avaliar as suas próprias competências, incluindo os equipamentos disponíveis, a capacidade financeira, os recursos humanos e as relações que conseguem estabelecer com entidades científicas e potenciais clientes. “Primeiro temos que olhar para dentro”, afirmou, lembrando que as decisões de investimento exigem conhecer as capacidades existentes e identificar aquilo que será necessário desenvolver.

Vitor Fernandes chamou ainda a atenção para a concorrência internacional, particularmente de países com custos de produção significativamente inferiores aos portugueses um cenário no qual a especialização e a capacidade de apresentar produtos diferenciados tornam-se essenciais.

A colaboração entre empresas foi outro dos aspetos destacados. O administrador considerou que o desenvolvimento de novos mercados exige relações de confiança e uma maior disponibilidade para trabalhar com parceiros que, noutros segmentos, podem ser concorrentes. “Não há relações entre organizações se não houver confiança entre as pessoas”, afirmou.

O executivo alertou também para a importância de preparar antecipadamente certificações e licenciamentos, processos que podem demorar tempo e comprometer oportunidades comerciais quando não são considerados desde o início.

O financiamento bancário foi igualmente identificado como um desafio. Embora reconheça o papel dos bancos no apoio à indústria, Vitor Fernandes considerou que continua a existir dificuldade em avaliar projetos inovadores, sobretudo quando envolvem tecnologias ou modelos de negócio pouco familiares às instituições financeiras.

AICEP procura ligar empresas a compradores internacionais

A necessidade de preparar as empresas para a internacionalização foi abordada por Isabel Quintas, diretora de Internacionalização da AICEP, que defendeu uma maior articulação entre pequenas empresas portuguesas e grandes compradores internacionais.

A responsável considerou que Portugal dispõe de talento, capacidade tecnológica e produtos inovadores, mas que é necessário melhorar a identificação de parceiros e transformar as competências existentes em negócios. “Agora é preciso transformar esta intenção em negócio”, afirmou.

Isabel Quintas explicou que a AICEP disponibiliza serviços gratuitos de apoio à internacionalização, procurando identificar mercados, compradores e oportunidades de colaboração para empresas nacionais.

Contudo, comentou que uma boa tecnologia não é suficiente para garantir uma presença internacional. As empresas têm de conhecer os requisitos dos clientes, avaliar a sua capacidade de produção e entrega e assegurar que conseguem responder às exigências técnicas e comerciais.

A diretora referiu a preparação de uma missão empresarial à Suécia, em novembro, dedicada à área da segurança, como exemplo do trabalho desenvolvido para aproximar empresas portuguesas de potenciais parceiros internacionais. E lembrou que a AICEP procura também facilitar a participação de empresas de menor dimensão em iniciativas que permitam estabelecer contactos com grandes grupos e identificar oportunidades em novas cadeias de valor.