OMD ganha conta de meios do Lidl
A marca de distribuição é o quarto maior anunciante do país. A nível europeu, a conta está avaliada em cerca de 900 milhões de euros.
A conta de meios do Lidl vai passar da Havas Media para a OMD, sabe o +M. A conta estava na Havas Media há vários anos, não sendo a informação confirmada ainda oficialmente.
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A alteração surge na sequência de uma consulta global, ganha na maioria dos mercados pelo grupo Omnicom. A Havas, de acordo com a informação avançada pela imprensa internacional, ficará com cinco dos 30 mercados que estavam a concurso, entre eles a Alemanha, país de origem do grupo, a Áustria e a Suíça. Sobre Portugal, não há informação. Contactado pelo +M, o Lidl não comentou.
A nível internacional, a conta está avaliada em 1,03 mil milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros), segundo dados da consultora COMvergence.
Em Portugal, e de acordo com dados MediaMonitor, a marca investiu em publicidade no último ano 452 milhões de euros. O montante é referente a valores de tabela, ou seja, sem os descontos negociados com os meios, mas permite perceber a ordem de grandeza, com o Lidl a surgir como o quarto maior anunciante do país.
O grupo liderado por Bernardo Rodo ganha assim um dos maiores concursos do ano. Em sentido contrário, o Havas Media Network Portugal perde uma conta importante. Em outubro, recorde-se, a o grupo levou a cabo uma reeestruturação da Havas Media, a agência que tinha a conta.
“A Havas Media Portugal procedeu a um ajuste pontual da sua estrutura, enquadrado na evolução do negócio e nas necessidades atuais da organização”, confirmava ao +M Fernanda Marantes, CEO do braço de media do grupo Havas.
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