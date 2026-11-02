Negócios +M

OMD ganha conta de meios do Lidl

A marca de distribuição é o quarto maior anunciante do país. A nível europeu, a conta está avaliada em cerca de 900 milhões de euros.

A conta de meios do Lidl vai passar da Havas Media para a OMD, sabe o +M. A conta estava na Havas Media há vários anos, não sendo a informação confirmada ainda oficialmente. 

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A alteração surge na sequência de uma consulta global, ganha na maioria dos mercados pelo grupo Omnicom. A Havas, de acordo com a informação avançada pela imprensa internacional, ficará com cinco dos 30 mercados que estavam a concurso, entre eles a Alemanha, país de origem do grupo, a Áustria e a Suíça. Sobre Portugal, não há informação. Contactado pelo +M, o Lidl não comentou.

A nível internacional, a conta está avaliada em 1,03 mil milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros), segundo dados da consultora COMvergence.

Em Portugal, e de acordo com dados MediaMonitor, a marca investiu em publicidade no último ano 452 milhões de euros. O montante é referente a valores de tabela, ou seja, sem os descontos negociados com os meios, mas permite perceber a ordem de grandeza, com o Lidl a surgir como o quarto maior anunciante do país. 

O grupo liderado por Bernardo Rodo ganha assim um dos maiores concursos do ano. Em sentido contrário, o Havas Media Network Portugal perde uma conta importante. Em outubro, recorde-se, a o grupo levou a cabo uma reeestruturação da Havas Media, a agência que tinha a conta.

A Havas Media Portugal procedeu a um ajuste pontual da sua estrutura, enquadrado na evolução do negócio e nas necessidades atuais da organização”, confirmava ao +M Fernanda Marantes, CEO do braço de media do grupo Havas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

OMD ganha conta de meios do Lidl

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação
Para si
Televisão
Coral pede insolvência do Conta Lá. Canal deixa de emitir

Sem emissão, com o site em baixo e com nove processos em tribunal que somam mais de 530 mil euros. É este o retrato atual do Conta Lá.

Rafael Correia,

Pessoas +M
Diana Ramos será a nova diretora de informação da Lusa

A até agora diretora do Jornal de Negócios vais substituir Luísa Meireles, que anunciou no início do mês que deixaria a direção de informação. Paulo Moutinho é o novo diretor do Negócios.

Carla Borges Ferreira,

Ideias +M
Portugal arrecada prémios Red Dot Award

Os prémios "Red Dot Award: Brands & Communication Design" serão entregues a 6 de novembro, data em que são anunciados os vencedores do Grand Prix e do Junior Prize.

Rafael Correia,