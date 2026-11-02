Paula Teixeira da Cruz distinguida na 3ª edição do Advocatus Life Achievement

Paula Teixeira da Cruz, antiga ministra da Justiça e uma das figuras com percurso na advocacia e a política em Portugal nas últimas décadas, é a homenageada da 3ª edição do Advocatus Life Achievement, cuja cerimónia decorre esta quinta-feira, 5 de novembro, na Sala Fernando Pessoa do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

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A iniciativa distingue personalidades que se destacaram ao longo da carreira no setor jurídico, reconhecendo um percurso profissional que ultrapassa o exercício da advocacia e se cruza com a evolução das instituições e do sistema de Justiça português. Na primeira edição a distinção recaiu sobre Vasco Vieira de Almeida e na segunda a Sérvulo Correia.

A cerimónia, com início previsto para as 19h30, contará com a presença de José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República, e Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça. E reúne ainda responsáveis de algumas das principais sociedades de advogados a operar em Portugal e os diretores das faculdades de Direito de Lisboa – Eduardo Vera-Cruz -, da Nova – Margarida Lima Rêgo – e da Universidade Católica – Ana Taveira da Fonseca. Os três académicos compõe o júri.

Está também prevista a presença de Filipe Avides Moreira, presidente da Associação das Sociedades de Advogados de Portugal (ASAP), bem como de Miguel Castelo Branco, fundador do escritório que esteve na origem do percurso profissional de Paula Teixeira da Cruz na atual Eversheds Sutherland.

Estão representadas no evento – através de managing partners, membros do Conselho de Administração ou sócios – as sociedades de advogados PLMJ, Cuatrecasas, SRS Legal, Eversheds Sutherland, CS’Associados, Antas da Cunha Ecija, Andersen Portugal, Morais Leitão, EY Law, CMS Portugal, Sérvulo, Proença de Carvalho, DLA Piper, Vieira de Almeida, Cerejeira Namora, Marinho Falcão, Deloitte Legal Telles, CCA, Abreu Advogados e Cuatrecasas.

Uma carreira entre a advocacia, a academia e as instituições da Justiça

Paula Maria von Hafe Teixeira da Cruz nasceu em Luanda, a 1 de junho de 1960. Chegou a Portugal em 1975, depois de uma passagem pela Suíça, e estudou em Lisboa, na Escola Secundária Padre António Vieira, antes de ingressar no curso de Direito da Universidade Livre de Lisboa, onde se licenciou em 1983.

O seu percurso profissional começou ligado à academia. Entre 1983 e 1987, lecionou Direito Administrativo na Universidade Livre e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo posteriormente desenvolvido atividade docente no Instituto de Estudos Financeiros e Fiscais, até 1992, além de participar em cursos de pós-graduação.

A ligação ao ensino jurídico acompanhou, assim, uma carreira que viria a desenvolver-se sobretudo nas áreas do Direito Público, Administrativo e do Ambiente, com intervenção em matérias regulatórias e de contratação pública.

Em 1992, iniciou a atividade como advogada, integrando a sociedade Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, onde chegou a ser sócia. A sua especialização e experiência profissional conduziram-na a trabalhar em áreas que exigem uma relação próxima com a Administração Pública, a regulação económica e o funcionamento das instituições.

Em 2006, entrou na F. Castelo Branco & Associados, onde passou a coordenar o departamento de Direito Público, Administrativo e do Ambiente. A sociedade viria a integrar a estrutura que hoje opera sob a marca Eversheds Sutherland, na qual Paula Teixeira da Cruz é sócia e cocoordena o departamento de Direito Público, Administrativo e do Ambiente.

Ao longo da carreira, acumulou experiência em Direito Regulatório, Direito Societário, urbanismo, contratação pública, concorrência, energia, telecomunicações, águas, resíduos, ambiente, contencioso e arbitragem. Foi também consultora do Governo português em diferentes ocasiões.

A intervenção na vida jurídica portuguesa não se limitou, contudo, à advocacia privada. Paula Teixeira da Cruz integrou vários órgãos e estruturas relacionados com a administração da Justiça, tendo sido membro do Conselho Superior do Ministério Público entre 1999 e 2003, membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados entre 2002 e 2005 e vogal do Conselho Superior da Magistratura entre 2003 e 2005.

Foi ainda representante do Conselho Geral da Ordem dos Advogados na Comissão de Análise da Adequação do Ensino Universitário às Necessidades da Profissão de Advogado, integrou a lista de árbitros do Centro de Mediação, Peritagens e Arbitragens Voluntárias do Conselho Nacional das Profissões Liberais e participou em júris e comissões de avaliação de propostas no âmbito dos regimes de contratação pública.

Da oposição em Lisboa ao Ministério da Justiça

A carreira política de Paula Teixeira da Cruz desenvolveu-se sobretudo no PSD, partido ao qual aderiu em 1995. A sua entrada na política partidária coincidiu com uma trajetória de crescente protagonismo na estrutura social-democrata e na política autárquica de Lisboa.

Foi vereadora da Câmara Municipal de Lisboa entre 1998 e 2002, sem pelouro, durante a presidência de João Soares. Nesse período, ganhou visibilidade pela oposição que fez à gestão socialista da capital.

Em 2005, assumiu a presidência da Assembleia Municipal de Lisboa, cargo que exerceu até 2009, num mandato marcado pela intervenção política na vida da cidade e pelo reforço da sua projeção pública.

No PSD, integrou a Comissão Política Nacional entre 1997 e 1998, foi vice-presidente da direção liderada por Luís Marques Mendes, entre 2005 e 2006, e voltou a assumir funções de vice-presidente na liderança de Pedro Passos Coelho. Presidiu também à Distrital de Lisboa do partido.

Foi, precisamente, a experiência acumulada na advocacia, nos órgãos de Justiça e na política que esteve na origem da sua escolha para o Governo, quando Pedro Passos Coelho venceu as eleições legislativas de 2011.

Paula Teixeira da Cruz tomou posse como ministra da Justiça a 21 de junho desse ano, no XIX Governo Constitucional, numa altura em que Portugal atravessava um período de assistência financeira internacional e o sistema judicial enfrentava problemas estruturais de pendência processual, morosidade e organização dos tribunais.

A sua passagem pelo Ministério da Justiça, entre 2011 e 2015, ficou associada a um programa de reformas abrangente, que procurou alterar simultaneamente as regras processuais, a organização dos tribunais e os instrumentos de gestão do sistema judicial.

A reforma dos tribunais e dos processos

Uma das principais marcas do mandato foi a reorganização judiciária, concretizada com a reforma do mapa judiciário, que entrou em vigor em 2014. A alteração procurou substituir a organização assente em círculos judiciais por uma estrutura de comarcas de maior dimensão, com especialização de competências e mecanismos de gestão dos recursos humanos e materiais.

A reforma foi apresentada pelo Governo como uma tentativa de racionalizar a distribuição dos meios judiciais e de responder de forma mais eficaz à pendência processual. Ao mesmo tempo, suscitou críticas e contestação, nomeadamente devido ao encerramento de tribunais e à distância que algumas populações passaram a ter de percorrer para aceder à Justiça.

O mandato ficou também ligado à aprovação do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em setembro de 2013. A alteração procurou simplificar a tramitação dos processos, reforçar os poderes de gestão dos juízes e reduzir os atrasos, num sistema que acumulava um elevado número de ações executivas pendentes.

A reforma foi concebida como parte de uma intervenção mais ampla. Em abril de 2014 a então ministra sublinhava que uma reforma eficaz não poderia limitar-se a uma única área, defendendo uma abordagem que articulasse a reorganização judiciária, as regras processuais e os sistemas tecnológicos de suporte aos tribunais.

O Executivo avançou igualmente com alterações em vários diplomas, incluindo os Códigos Penal e de Processo Penal, o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e o Código do Procedimento Administrativo. A reforma da Justiça administrativa foi outra das áreas em que o Ministério procurou intervir, com medidas destinadas a simplificar procedimentos e a melhorar a relação entre os cidadãos, as empresas e a Administração Pública.

O balanço do mandato permanece associado à dimensão das mudanças legislativas e organizativas introduzidas, mas também ao debate sobre os seus efeitos concretos no acesso à Justiça, na proximidade dos tribunais e na capacidade do sistema para responder aos atrasos.

No final do mandato, em outubro de 2015, Paula Teixeira da Cruz deixou o Governo, depois de quatro anos à frente da pasta da Justiça. Regressou então à atividade política parlamentar, tendo sido eleita deputada pelo PSD nas legislativas desse ano e exercido funções na Assembleia da República durante a XIII Legislatura, até 2019.