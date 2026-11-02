Pedro Nuno Santos admite “grande desilusão” com Luís Neves que teve “resultados bons” na PJ

Pedro Nuno Santos considera que Luís Neves não reúne condições para continuar à frente do Ministério da Administração Interna, na sequência da atuação das forças de segurança nas manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto. Em entrevista ao programa “Política com Assinatura”, da Antena 1, o ex-secretário-geral do PS critica a forma como o governante conduziu este processo e aponta uma falha na proteção dos direitos, liberdades e garantias.

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“Para mim, a grande desilusão foi a forma como alguém em quem eu confiava para proteger direitos, liberdades e garantias atuou neste processo de manifestação”, afirmou Pedro Nuno Santos, concluindo que “Luís Neves, neste momento, não tem condições para continuar ministro da Administração Interna”.

O antigo ministro das Infraestruturas e da Habitação disse ter assistido a uma “degradação pública da imagem” de alguém que tinha “resultados muito bons, muito positivos na Polícia Judiciária” e que era “altamente respeitado”. Pedro Nuno Santos afirmou que tinha “muito respeito” pelo atual ministro, por considerar que foi “um belíssimo diretor da PJ”, e lamentou o que aconteceu.

A crítica centra-se, sobretudo, na resposta do Ministério da Administração Interna aos protestos e na intervenção policial para desmobilizar as acampadas pelo direito à habitação nas duas cidades. Pedro Nuno Santos considera que o Governo avançou sobre manifestantes pacíficos por várias vezes e de forma ilegal.

A posição do antigo líder socialista surge também depois de o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa ter recusado aplicar a norma que estabelece as 00h30 como limite para manifestações, quando interpretada como uma “proibição absoluta e automática” do exercício daquele direito fundamental.

Pedro Nuno Santos considera que a decisão representa uma “vitória da lei” e uma derrota para o Governo do ponto de vista jurídico. “Fez uma interpretação abusiva, ilegal, da letra da lei para poder fazer aquela intervenção”, afirmou, referindo-se à atuação das autoridades.

Na leitura do antigo secretário-geral do PS, a decisão judicial representa também uma oportunidade para o Executivo pôr fim à escalada de tensão em torno dos protestos. “Estávamos em escalada e não havia nenhuma adesão à tese do Governo”, afirmou.

Ainda assim, Pedro Nuno Santos rejeita que o desfecho possa ser apresentado como uma saída airosa para o Executivo. “[Saída] airosa não tem, porque é uma derrota”, afirmou, reiterando que o Governo “avançou sobre manifestantes pacíficos várias vezes em Lisboa e no Porto, ilegalmente”.

A sentença, proferida a 1 de novembro, na sequência de uma ação apresentada pela manifestante Renata Cambra contra o Ministério da Administração Interna e o Município de Lisboa, recusou aplicar o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 406/74, de 29 de agosto, na interpretação segundo a qual estabelece um limite horário absoluto e automático ao exercício do direito de manifestação.

Em concreto, o tribunal reconheceu à requerente o direito de prosseguir o protesto no Rossio, em Lisboa, até à aprovação final do Orçamento do Estado para 2027, prevista para 24 de novembro. A decisão permite a permanência durante o período entre as 00h30 e as 06h30 e admite a utilização de uma tenda enquanto estrutura necessária à expressão da mensagem reivindicativa.

A permanência no local terá, contudo, de ser compatibilizada com a realização do Mercado de Natal, previsto para a Praça D. Pedro IV, conhecida como Rossio.

A sentença não elimina, porém, o limite horário previsto na lei para todas as manifestações, nem reconhece um direito geral à instalação de tendas ou à realização de acampamentos permanentes no espaço público. A decisão circunscreve-se ao caso concreto apresentado pela requerente e não aprecia a legalidade de uma ocupação coletiva do Rossio.