Perfumaria de luxo faz crescer negócio da Estée Lauder

À boleia do aumento da procura de produtos de luxo e prestígio, a norte-americana Estée Lauder elevou as previsões para o exercício de 2027 depois de superar as estimativas no trimestre fechado a 30 de setembro, de acordo com a informação divulgada pela empresa esta segunda-feira.

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As vendas líquidas aumentaram 7%, para 3.325 milhões de euros, enquanto as vendas orgânicas cresceram 6%. O lucro ajustado por ação foi de 0,64 euros, face a 0,29 euros no período homólogo.

Parte dos resultados explica-se pelas vendas da categoria de fragrâncias, que cresceram 20%, sobretudo nas marcas de luxo Le Labo, Tom Ford, Jo Malone London e Kilian Paris. Nos cuidados de pele, a Estée Lauder aumentou as vendas líquidas em 4%, sobretudo devido à La Mer e à The Ordinary. Na maquilhagem, as vendas orgânicas cresceram 1%, sobretudo devido à M·A·C.

As vendas orgânicas cresceram em todas as regiões em que a Estée Lauder está presente: 10% na Ásia e Pacífico, 9% na China continental e 4% nas Américas e na região que inclui Europa, Reino Unido e mercados emergentes.

Assim, a empresa prevê para o exercício de 2027 um crescimento das vendas orgânicas entre 4% e 5,5%, acima do intervalo anterior, de 3% a 5%. A estimativa para o lucro ajustado por ação passou de 2,78 a 3 euros para 2,86 a 3,09 euros.

O presidente executivo, Stéphane de La Faverie, disse que a empresa está a reduzir a dependência de promoções e a aumentar o investimento nas marcas, de acordo com a Reuters.

“O crescimento está a acelerar, a rentabilidade está a reforçar-se de forma expressiva e o impacto da estratégia Beauty Reimagined é cada vez mais evidente em toda a empresa”, afirmou Stéphane de La Faverie, presidente e CEO, acrescentando que estão a “levar mais inovação transformadora aos consumidores, a reforçar a atratividade das nossas marcas através de campanhas arrojadas e de grande impacto e a construir uma organização mais rápida e ágil, capaz de converter o dinamismo em melhores resultados financeiros”.