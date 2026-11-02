Pinto Luz diz que “não há novos fundamentos” para despejos na nova lei

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, defende que a nova lei do arrendamento, que desceu à especialidade com acordo do Chega, não muda nada nos despejos. “O Governo não cria uma via verde para os despejos, não há novos fundamentos para despejos e não há despejos sem uma decisão judicial, vou repetir as vezes que forem precisas”, disse, esta segunda-feira, em resposta a Jorge Pinto, co-porta-voz do Livre.

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Pinto Luz está a ser ouvido numa audição conjunta da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

O Governo não cria uma via verde para os despejos, não há novos fundamentos para despejos e não há despejos sem uma decisão judicial, vou repetir as vezes que forem precisas. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas e Habitação

O deputado do Livre criticou a nova lei do arrendamento, referindo-se a ela como “lei dos arrendamentos e despejos”. Disse ainda que “vai desproteger os inquilinos, nomeadamente os mais frágeis, enquanto uma vez mais aquece o mercado imobiliário”. A crítica a essa lei tem sido repetidamente feita pela esquerda e nas manifestações pela habitação em Lisboa e no Porto.

“Entre uma carga policial e a outra, o preço das casas continua a aumentar. Entre uma bastonada e a outra, o preço do arrendamento continua a aumentar. E de cada vez que o polícia paisana saca de uma pistola perante manifestantes pacíficos, é a República que aponta uma arma a si própria”, disse ainda Jorge Pinto, referindo-se aos acontecimentos deste fim de semana.

O ministro das Infraestruturas e Habitação voltou a não comentar as manifestações e enumerou depois o que não muda com a nova lei do arrendamento. Mantém “a regra de atualização das rendas dos contratos em vigor, estando os mesmos limitados a uma atualização de acordo com o coeficiente de atualização segundo a inflação; a proteção especial dos arrendatários idosos e com incapacidade igual ou superior a 60% nos contratos antigos; a duração mínima de um ano para contratos de arrendamento habitacional com o prazo certo; a renovação automática dos contratos; os prazos mínimos de pré-aviso para o senhorio; a possibilidade de regularizar rendas em atraso e evitar a resolução do contrato; o direito de oposição ao despejo; e os mecanismos de suspensão e deferimento de desocupação da habitação”.

Pinto Luz terminou a reforçar que “qualquer despejo continua a depender de uma decisão judicial, de um juiz. Isto não é a República das Bananas. Isto é um Estado de Direito“.

A proposta do Governo pretende para a nova lei do arrendamento aumentar a confiança dos proprietários no mercado de arrendamento e incentivar a colocação de mais casas no mercado. Entre as principais alterações está o fim do travão de 2% à atualização das rendas nos novos contratos, permitindo que os valores sejam livremente acordados entre senhorio e inquilino, e aumenta as rendas antecipadas de duas para três. Já o valor da caução deixa de estar sujeito a um limite legal.

O Governo propõe ainda reduzir de três para dois meses o período de atraso no pagamento das rendas que permite ao senhorio resolver o contrato e avançar para um despejo. Os atrasos repetidos passam também a ter regras mais exigentes, bastando mais de três ocorrências num ano ou quatro num período de 18 meses. Além disso, os proprietários passam a poder opor-se à renovação automática logo no primeiro ciclo contratual, desde que cumpram os prazos de comunicação previstos na lei.

Notícia atualizada às 11:46h