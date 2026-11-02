Piratas informáticos invadem sistemas de refrigeração de dezenas de supermercados na Bélgica

Dezenas de supermercados na Bélgica sofreram um ataque informático entre a noite de domingo e hoje, permitindo aos piratas manipularem remotamente os seus sistemas de refrigeração, noticiou a imprensa internacional.

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O método utilizado é semelhante ao ataque informático registado em França no passado mês de outubro, que também afetou vários supermercados, e num outro detetado hoje em estabelecimentos na Suécia, segundo noticiou a agência de notícias EFE.

A cadeia belga Delhaize confirmou que cerca de 40 unidades foram afetadas por um “incidente informático”, enquanto a Carrefour Bélgica reportou problemas em 15 lojas.

Foram ainda detetadas alterações em unidades da cadeia Spar e numa cadeia de talhos em Antuérpia, segundo informaram os órgãos de imprensa locais.

O ataque começou por volta da meia-noite e fez com que alguns congeladores atingissem temperaturas de cerca de 15 graus Celsius, informou a emissora pública belga RTBF.

Alguns estabelecimentos necessitaram de recorrer a camiões frigoríficos para preservar os alimentos, enquanto outros sofreram perdas de mercadoria e tiveram de descartar produtos devido à interrupção da refrigeração. “Começámos a mobilizar técnicos a partir da uma da manhã para controlar a situação”, explicou Stephan Moelans, diretor-geral da Sabcobel, empresa especializada em instalações de refrigeração.

A empresa identificou cerca de vinte sistemas afetados, entre as centenas que gere na Bélgica.