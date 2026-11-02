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Popota regressa para anunciar a chegada do Natal ao Continente

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Com esta campanha, o Continente dá início à comunicação da época natalícia, reforçando a proximidade com as famílias e a ideia de um Natal que é de todos e para todos.

A Popota está de volta para assinalar o arranque da campanha de Natal do Continente. A marca apresenta uma nova campanha multimeios, com criatividade da Fuel, que celebra a música, a dança e os diferentes modos de viver a quadra natalícia. O planeamento de meios é da Arena Media.

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Presente em televisão, rádio, exterior e digital, a campanha tem como protagonista uma das personagens mais reconhecidas do Natal do Continente, que, ao longo de várias gerações, se tornou um dos símbolos da comunicação da marca nesta época do ano.

O filme animado que dá vida à campanha começa por mostrar uma cidade ainda envolvida no ritmo quotidiano, que se transforma com a chegada da Popota. A personagem surge ao som de uma adaptação de “Respirar”, tema dos Calema, espalhando uma energia que ilumina as ruas e convida à celebração.

A campanha coloca em destaque diferentes gerações e formas de viver o Natal, numa mensagem que procura valorizar a diversidade de tradições e experiências associadas à época. A Popota surge, assim, como o elemento que reúne miúdos e graúdos em torno de uma celebração marcada pelos encontros, pela partilha e pelas memórias.

Com esta campanha, o Continente dá início à comunicação da época natalícia, reforçando a proximidade com as famílias e a ideia de um Natal que é de todos e para todos.

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