Portugal arrecada prémios Red Dot Award Brands & Communication Design. Conheça os vencedores!

Os prémios "Red Dot Award: Brands & Communication Design" serão entregues a 6 de novembro, data em que são anunciados os vencedores do Grand Prix e do Junior Prize.

Portugal conquistou seis prémios na mais recente edição do “Red Dot Award: Brands & Communication Design“, competição que recebeu candidaturas de 52 países, em 18 categorias. Quatro foram conquistados pela Peter Schmidt Group Lisboa e dois pela Another Collective. O prémio mais alto com ligação a Portugal foi, porém, para o estúdio italiano Happycentro, que recebeu um “Red Dot: Best of the Best” pela chancela editorial da Livraria Lello.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A categoria de “Brand Design & Identity” concentrou a maioria das distinções nacionais, somando quatro galardões. A Another Collective conquistou um Red Dot com a identidade visual do evento “HOST Douro – Hospitality Event”, que se realizou a 14 e 15 de setembro de 2025, sob o tema “Tomorrow’s Harvest”.

“A identidade visual foi construída em torno de um eixo central: o tratamento tipográfico. Inspirado na ideia de uma colheita futura — crescimento, transformação, renovação –, desenvolvemos um sistema tipográfico vivo e adaptável, onde as letras se fundem, expandem e interligam em múltiplas composições. Uma metáfora visual para o ciclo natural: orgânico, em constante movimento e em perpétua evolução“, explica a Another Collective, no seu site.

O estúdio conquistou outro Red Dot pelo trabalho de identidade de marca desenvolvido para os restaurantes de smash burger Brusco Burger, existentes na zona do Porto.

“A estética reflete o próprio produto — o smash burger — com a mesma atitude com que é preparado na chapa: rude, intensa, mas desconcertantemente elegante. Essa dicotomia — de um produto de excelência tratado de forma bruta — ganha expressão numa identidade que traduz essa rudeza com subtileza e precisão. O logotipo assume o centro da comunicação, recuperando a ideia de ser a peça-chave de toda a marca”, explica o estúdio.

Na mesma categoria, o estúdio de design Peter Schmidt Group Lisboa, em associação com a agência criativa Stream & Tough Guy, arrecadou um prémio pelo projeto de identidade e design de marca do “Kiko Martins – A Culinary Journey”. O projeto de rebranding do chef português Kiko Martins tinha já conquistado um Wood Pencil.

“As suas viagens [de Kiko Martins] por diferentes países inspiraram-no a estudar as suas especialidades regionais e a colocar essas impressões na sua cozinha. Traduzimos a jornada do Kiko numa identidade visual simples, mas marcante: cada local pode ser identificado pelas suas coordenadas — graus, minutos e segundos”, explica a Peter Schmidt Group na página do projeto no arquivo dos D&AD.

A Peter Schmidt Group venceu ainda um Red Dot com a identidade e a promoção da marca de café Bellissimo, do Grupo Nabeiro. A nova identidade visual tinha como objetivo aproximar a marca de um público mais jovem, apostando assim em cores vibrantes, tipografias modernizadas e novas hierarquias gráficas.

Na categoria “Packaging Design “, a Peter Schmidt Group conquistou os outros dois prémios, ambos com embalagens do Grupo Nabeiro — as da Bellissimo, que soma assim a segunda distinção, e as da gama Delta Cafés Signature Range.

Na categoria “Publishing & Print Media”, a ligação a Portugal chegou através de um cliente. A Livraria Lello Curates, a chancela editorial da livraria portuense dedicada a projetos culturais que aproximam livros, arte e pensamento, valeu à Happycentro o “Red Dot: Best of the Best”.

A Red Dot já atribuiu também o título de agência do ano à alemã Elastique., que trabalhou com marcas como a Deutsche Telekom, a BMW e a Mitsubishi Electric. O título honorífico “Red Dot: Agency of the Year” é a distinção mais elevada da competição e é atribuído desde 2008.

“A Elastique. representa um design que transcende as fronteiras disciplinares e abre novas perspetivas sobre as marcas. A combinação de clareza conceptual, a vontade de experimentar com o design e a curiosidade tecnológica é o que torna o seu trabalho tão especial. Disto resultam experiências que surpreendem as pessoas, apelam a elas a um nível emocional e deixam uma impressão duradoura”, explica Peter Zec, fundador e CEO da Red Dot, citado em comunicado.

A entrega oficial dos galardões está agendada para 6 de novembro, momento em que serão também anunciados os vencedores dos Grand Prix e Junior Prize.