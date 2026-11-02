Portugal destaca oportunidades em energia e infraestruturas na Venezuela

O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, destacou este domingo, em Caracas, a recuperação do setor energético e a reconstrução de infraestruturas como áreas prioritárias para a participação das empresas portuguesas no mercado venezuelano.

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“Sabemos que existem oportunidades relevantes e capacidades portuguesas que podem dar resposta às necessidades deste mercado. A recuperação do setor energético, em particular dos hidrocarbonetos, gera novas necessidades de equipamentos, tecnologia, infraestruturas e serviços especializados”, disse.

Manuel Castro Almeida falava na residência oficial do embaixador de Portugal, em Caracas, durante o ato de boas-vindas aos representantes de cerca de 30 empresas portuguesas que integram uma delegação empresarial portuguesa que viajou à Venezuela para participar, em 3 de novembro, no Fórum Empresarial Portugal-Venezuela, organizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

“A modernização e reconstrução do país abre igualmente espaço à participação de empresas portuguesas em áreas como a construção, a metalomecânica, a indústria, a indústria agroalimentar, a saúde, os transportes e os serviços conexos”, disse. O ministro explicou que “Portugal dispõe de empresas competitivas, internacionalizadas e reconhecidas pela sua capacidade técnica, de flexibilidade e fiabilidade” e que a missão empresarial “pretende dar visibilidade a essas competências e facilitar o encontro entre a oferta portuguesa e as necessidades concretas da economia venezuelana”.

“Queremos afirmar Portugal como um parceiro económico presente, credível e disponível para contribuir com conhecimento, tecnologia, investimento e capacidade de execução”, disse. O governante sublinhou que o propósito da missão “não é promover contactos pontuais”, mas sim “criar bases para relações empresariais consistentes, identificar projetos viáveis e desenvolver parcerias capazes de gerar valor, emprego e oportunidades em ambos os países”.

Neste contexto, Manuel Castro Almeida destacou que a reabertura da delegação da AICEP em Caracas constitui “um passo particularmente importante”, representando o compromisso do Governo português de reforçar a presença económica no país, acompanhar as empresas com maior proximidade e transformar oportunidades em projetos concretos.

Ainda assim, o ministro reconheceu que a Venezuela atravessa uma etapa exigente e que persistem “obstáculos importantes ao comércio e ao investimento”, nomeadamente ao nível das operações bancárias internacionais, das condições aduaneiras e dos procedimentos administrativos.

“A confiança empresarial exige segurança jurídica, previsibilidade e condições favoráveis ao desenvolvimento da atividade económica”, frisou, sublinhando que estas matérias devem ser abordadas com clareza no diálogo com as autoridades venezuelanas.

Segundo o responsável, a missão ministerial conta com a participação de cerca de 30 empresas e junta duas dimensões consideradas inseparáveis pelo Executivo: a força da comunidade portuguesa na Venezuela e a ambição de aprofundar a cooperação económica bilateral. A acompanhar a visita oficial de três dias estão também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, a presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Ana Casaca, e o Chefe de Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira, Rui Abreu.

Portugal diz que diáspora é ativo estratégico para recuperação económica da Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, afirmou também este domingo, na capital venezuelana, que os empresários portugueses no estrangeiro são um “ativo estratégico” fundamental para impulsionar a cooperação económica e participar no desenvolvimento e recuperação da Venezuela. “Vejo a nossa comunidade no estrangeiro, a comunidade empresarial, como um ativo estratégico para o país”, afirmou o governante português, sublinhando que Portugal dispõe de empresários de sucesso na diáspora cujo potencial deve ser plenamente aproveitado em articulação com o setor económico.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas destacou o trabalho conjunto e coordenado entre a diplomacia, a AICEP e o Ministério da Economia na aproximação ao mercado venezuelano: “Eu chego às comunidades e vocês chegam com as empresas, porque eu acho que isto é que é aquilo que Portugal pode aproveitar”.

Na intervenção, o responsável relembrou ainda o apoio humanitário prestado por Portugal na sequência do terramoto de 24 de junho, que provocou cerca de 6.400 mortos — entre os quais 150 portugueses e luso-venezuelanos —, sublinhando o envio imediato de 64 profissionais de emergência, aviões com medicamentos, ambulâncias e toneladas de equipamento de socorro.

Embaixador destaca Portugal como único país da UE em missões oficiais à Venezuela

O embaixador de Portugal na Venezuela afirmou em Caracas que Portugal é o único país da União Europeia que enviou membros do Governo em missão oficial ao território venezuelano, sublinhando a dimensão ímpar da comunidade portuguesa no país. “Portugal é o primeiro país a ter esta iniciativa de primeiro fazer vir à Venezuela membros do seu Governo. Ainda nenhum país da União Europeia o fez”, afirmou no domingo Frederico Silva.

O diplomata falava na residência oficial da Embaixada de Portugal, em Caracas, durante a sessão de boas-vindas à comitiva ministerial e aos representantes das cerca de 30 empresas portuguesas que integram a missão empresarial organizada pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Frederico Silva apontou a chegada do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, acompanhado pela presidente da AICEP, Ana Casaca, e a visita do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa — que se desloca pela terceira vez ao país — como provas inequívocas do “compromisso sério, sólido e construtivo” de Portugal para com a Venezuela.

Reiterando a profundidade histórica e o envolvimento sociológico único entre os dois países, Frederico Silva sublinhou que a comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela é “fabulosa, respeitadíssima, forte e dedicada”, mantendo uma presença marcante em todo o território.

“Temos neste país uma comunidade que nos orgulha imenso, de portugueses que vieram de Portugal, dos seus filhos e dos seus netos que são portugueses, e da comunidade portuguesa em geral, em que nós, com muita honra, incluímos aqueles que são os lusodescendentes”, frisou.