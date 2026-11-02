Produtora Coral pede insolvência do Conta Lá. Canal deixa de emitir

Sem emissão, com o site em baixo e com nove processos em tribunal que somam mais de 530 mil euros. É este o retrato atual do Conta Lá.

O fim do projeto televisivo Conta Lá parece estar cada vez mais perto. A produtora Coral pediu na quarta-feira, 28 de outubro, a insolvência da Conta Lá – Conteúdos Audiovisuais, a empresa que detém o canal, no Juízo de Comércio de Lisboa. Quatro dias depois, neste domingo, Dia de Todos os Santos, o canal deixou de emitir. Antes disso, a Meo já o tinha descido do 15.º para o 168.º lugar na grelha de canais.

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As três operadoras atribuem a interrupção a motivos alheios. Na Nos lê-se que, “por motivos de ordem técnica que nos são alheios, a emissão encontra-se temporariamente interrompida. Pedimos desculpa pelo incómodo”.

Na Meo, a mensagem é: “Por motivos alheios ao Meo, o canal Conta Lá deixou de estar disponível.”

Já na Vodafone aparece: “Por razões alheias à Vodafone, a emissão deste canal encontra-se temporariamente indisponível.”

Antes da interrupção, o canal ocupava a 123.ª posição na NOS e a 999.ª na Vodafone. O +M questionou as três operadoras sobre os motivos da interrupção e sobre a manutenção do canal nas suas grelhas, aguardando resposta.

No mesmo dia do pedido de insolvência, deu entrada no Juízo de Execução de Lisboa um novo processo contra a empresa. A sociedade de advogados Cruz, Salinas, Mayer & Associados reclama 31.274,63 euros. Desde julho, o Conta Lá acumula assim nove processos em tribunal, sete dos quais deram entrada depois de Sérgio Figueiredo ter abandonado o projeto. Somados, estão mais de 530 mil euros em jogo.

A Coral já tinha avançado a 18 de agosto com um processo no Juízo de Execução de Lisboa, no valor de 266.934,16 euros, o mais alto de todos. Seguem-se, por ordem de valor, os processos da sociedade de advogados Vieira, Grilo e Silva (71.631,56 euros), da unipessoal Mentes de Contacto, Produções Multimédia (39.589,37 euros) e de Isabel Maria dos Santos Osório (36.636,69 euros).

Acrescem ainda os processos movidos pela unipessoal Vozes e Memórias (35.555,85 euros), pela empresa de soluções de áudio profissional Magnelusa (33.139,95 euros) e pela CFO do Grupo Impresa, Teresa Gonçalves (20.834,78 euros).

Além da Coral, também um grupo de trabalhadores pretende pedir a insolvência da empresa, segundo a Lusa a 19 de outubro. Os trabalhadores procuram conseguir recorrer ao fundo de garantia salarial, num momento em que os salários estão em atraso há vários meses. A agência noticiosa avançou ainda que os diretores estão demissionários desde 16 de outubro, devendo ter formalizado a saída na semana seguinte.

Em 12 de agosto, a assembleia-geral do Conta Lá elegeu uma Comissão de Gestão, composta por Rui Rego, Diogo Alexandre e Paulo Rego, com mandato até dezembro, a qual nunca tomou posse. O projeto precisava de uma injeção de capital de cinco milhões de euros, que até ao momento não se concretizou.

A Comissão foi nomeada depois de um dos acionistas do projeto, Sérgio Figueiredo, ter abandonado o cargo de CEO em julho e convocado uma assembleia-geral para aprovar um plano de reestruturação. A Comissão Executiva era composta ainda por Maurício Ribeiro — o principal acionista do canal — e por Jorge Santos.

Até suspender a emissão, canal estava a emitir repetições dos seus conteúdos. Nas redes sociais, a última atualização da página de Facebook e de Instagram data de 13 de outubro. No LinkedIn, o último conteúdo partilhado é de 24 de julho. Já no canal de Youtube, o mais recente vídeo foi publicado a 27 de julho.

As últimas notícias no site do canal remontam a 8 de julho e os vídeos a 12 de julho, de acordo com uma cópia arquivada no Internet Archive a 3 de outubro. Atualmente, quando se tenta aceder ao site, aparece uma mensagem de manutenção devido à atualização do seu servidor. De acordo com a informação visível, essa atualização decorre das recentes vulnerabilidades identificadas na linguagem de programação PHP, que deixaram milhares de sites em risco.