PwC aumenta faturação em Portugal para quase 230 milhões de euros

A PwC Portugal alcançou um volume de negócios de quase 230 milhões de euros no ano terminado em junho de 2026. Este resultado representa um aumento de 8,8% face ao ano passado, um ritmo de crescimento mais célere face aquele obtido pela consultora global, num período que continuou a ser marcado por incerteza económica e geopolítica.

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“A incerteza deixou de ser uma circunstância temporária para se tornar uma característica estrutural do nosso tempo. Em vez de esperarmos um regresso à normalidade, importa compreender a mudança, antecipar os seus impactos e preparar as organizações para decidir e agir com confiança”, afirma António Brochado Correia, Territory Senior Partner da PwC Portugal, no relatório de transparência referente ao exercício terminado a 30 de junho de 2026, consultado pelo EContas.

Os relatórios mostram que a faturação da PwC em Portugal desceu de 146,7 milhões de euros para 97 milhões de euros entre 2023 e 2024. Deu depois um salto para 210,2 milhões de euros em 2025, crescendo para 228,7 milhões de euros no ano terminado a 30 de junho de 2026.

A incerteza deixou de ser uma circunstância temporária para se tornar uma característica estrutural do nosso tempo. Em vez de esperarmos um regresso à normalidade, importa compreender a mudança, antecipar os seus impactos e preparar as organizações para decidir e agir com confiança. António Brochado Correia

Também a EY alcançou um volume de negócios a rondar estes valores (200 milhões de euros), segundo afirmou Miguel Farinha, country manager da EY Portugal, ao Negócios. Já na Deloitte, a faturação foi de 440,3 milhões de euros no ano fiscal de 2026.

“Vivemos um período particularmente exigente”, com a “guerra na Europa a continuar a afetar a segurança e a estabilidade do continente. O Médio Oriente permanece marcado pela tensão e pela volatilidade, intensificam-se as rivalidades entre blocos, o protecionismo e a fragmentação das cadeias de valor e as ameaças cibernéticas assumem uma dimensão crescente e perigosa”, refere António Brochado Correia, Territory Senior Partner da PwC Portugal.

Por outro lado, João Ramos, Assurance Lead Partner da consultora, diz, no mesmo documento, que é neste contexto de incerteza económica, marcado pela “crescente complexidade regulatória e pela aceleração da transformação tecnológica” que a “auditoria assume uma responsabilidade acrescida na promoção da credibilidade e transparência da informação disponibilizada pelas organizações”.

Foi a instabilidade no Médio Oriente que afetou as receitas globais da PwC. Apesar de terem subido 3,5% para 60,2 mil milhões de dólares (cerca de 53,6 mil milhões de euros) no ano terminado a 30 de junho, este crescimento ficou aquém daquele que foi apresentado por outras big four, nomeadamente a Deloitte e a EY.

“Alcançámos um crescimento robusto, mesmo perante a incerteza económica e geopolítica”, afirmou Mohamed Kande, presidente global da PwC, citado pelo Financial Times. O resultado foi influenciado pelo desempenho da PwC na região da Europa, Médio Oriente e África, que cresceu apenas 0,7%, num período que tem sido marcado pelo conflito no Médio Oriente e por um abrandamento na prestação de serviços de consultoria para o governo da Arábia Saudita.

No caso da PwC no Reino Unido, as receitas caíram pela primeira vez em mais de uma década, penalizadas por um abrandamento do negócio de consultoria no Médio Oriente. Foi o segundo ano consecutivo de queda na faturação do negócio da PwC nesta região, penalizado por um abrandamento nos projetos de consultoria na Arábia Saudita que alavancaram o crescimento da empresa.

IA é aposta, mas pessoas continuam no centro da estratégia

Em Portugal, a PwC conta com mais de 70 partners e com mais de 2.500 colaboradores permanentes distribuídos pelos escritórios de Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal, Luanda, Cidade da Praia e Maputo, de acordo com o site da consultora. Apesar de as novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial (IA), serem uma das apostas da PwC, as pessoas, garante, continuam no centro da estratégia.

“A evolução tecnológica, incluindo a IA, oferece novas oportunidades para reforçar a qualidade, a eficiência e a consistência do nosso trabalho. No entanto, a tecnologia deve ser utilizada de forma responsável, acompanhada por uma governação adequada e pelos mais elevados padrões éticos, não substituindo o julgamento profissional, a experiência e o sentido crítico que continuam a ser fundamentais para a qualidade da auditoria”, refere João Ramos, Assurance Lead Partner da PwC Portugal.

É nesse sentido que as “pessoas permanecem no centro desta estratégia. Continuamos a investir no seu desenvolvimento técnico e humano, promovendo uma cultura de aprendizagem contínua, colaboração e responsabilidade, essencial para responder aos desafios de um ambiente em permanente transformação e para sustentar a qualidade dos serviços que prestamos”, diz o responsável.

O Financial Times tem avançado que a procura por auditores está em queda acentuada, com a IA a ameaçar a entrada de novos colaboradores em cargos mais juniores. De acordo com uma análise do jornal, divulgada em maio, os anúncios de emprego para cargos de auditoria publicados por estas empresas em 2025 representaram menos de 3% do total, abaixo dos mais de 5% que representavam antes do lançamento do ChatGPT.