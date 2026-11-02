Segurança na alta velocidade motiva questões do júri à Sacyr

O consórcio formados pela Sacyr, DST e Alberto Couto Alves (ACA) para a construção do troço entre Oiã e Soure da linha de alta velocidade Lisboa-Porto vai ter de dar esclarecimentos adicionais ao júri do concurso para a concessão relativamente a especificações técnicas da sua proposta no que diz respeito a questões de segurança, nomeadamente em termos de pontes e viadutos, avança esta segunda-feira o Jornal de Negócios.

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O júri que recomendou no relatório preliminar a adjudicação da segunda Parceira Público-Privada do projeto da alta velocidade a este consórcio pede esclareça sobre qual o valor do fator de classificação de cargas efetivamente considerado na conceção e dimensionamento das pontes e viadutos mas também que dissipe as dúvidas sobre a componente da proposta relativa à abertura de fendas e descompressão.

As empresas têm cinco dias úteis para prestar estes esclarecimentos adicionais que surgem uma semana depois da colisão frontal de dois comboios de alta velocidade, em Espanha, que fez 69 vítimas mortais e que estiveram na origem da contestação do consórcio Lusolav, liderado pela Mota-Engil ao relatório preliminar do júri. Em causa, segundo o consórcio concorrente, estava uma violação do caderno de encargos e uma redução artificial de custos em prejuízo da segurança.