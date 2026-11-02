Ataque ao Irão

Teerão diz que pode reabrir estreito de Ormuz em dois dias se EUA aceitarem condições

  • Lusa
  • 11:52

Donald Trump, ameaçou no domingo — durante um comício no Iowa [na região centro dos EUA] e antes das eleições legislativas intercalares desta terça-feira — lançar novos ataques contra o Irão.

O Irão assegurou hoje que poderá iniciar um plano para reabrir o Estreito de Ormuz no prazo de dois dias e iniciar negociações mais profundas sobre o fim da guerra se os Estados Unidos aceitarem as suas condições.

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“Se as exigências legítimas do Irão forem aceites e cumpridas, existe a possibilidade de que todo o plano seja posto em prática num prazo de dois dias, a segurança no estreito de Ormuz seja restabelecida e o processo de negociações tenha início”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, numa conferência de imprensa em Teerão.

O porta-voz afirmou que tudo “depende inteiramente da vontade e da decisão de Washington”. “A decisão está com os Estados Unidos, pois as nossas exigências foram expressas de forma muito clara e transparente”, insistiu Baghaei. O porta-voz da diplomacia iraniana considerou que as reivindicações de Teerão são “razoáveis e lógicas” e lembrou que, entre estas, está a exigência de que os Estados Unidos suspendam o bloqueio imposto aos portos e navios do país persa. Entre as condições iranianas, incluem-se também o fim do conflito em todas as frentes — incluindo no Líbano —, o descongelamento dos seus ativos em países terceiros, o reconhecimento do controlo de Ormuz por parte do Irão e Omã, e a suspensão das sanções ao petróleo, entre outras.

O Irão e os Estados Unidos intensificaram os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra depois de o vice-presidente norte-americano, JD Vance, ter enviado, na semana passada, uma carta ao secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezaei, propondo o retomar das negociações. Neste contexto, Teerão enviou uma delegação a Doha no fim de semana, “dado que o Qatar está a facilitar a troca de mensagens entre o Irão e os Estados Unidos”, explicou hoje Baghaei.

Apesar de a intensificação das negociações indiretas, o Irão tem continuado a reportar incidentes no estreito de Ormuz — que costuma atribuir ao choque de embarcações com minas —, enquanto a organização britânica de Operações Marítimas Comerciais (UKMTO, na sigla em inglês) classifica-os como ataques.

Ao mesmo tempo, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no domingo — durante um comício no Iowa [na região centro dos EUA] e antes das eleições legislativas intercalares desta terça-feira — lançar novos ataques contra o Irão.

Além disso, segundo a imprensa norte-americana, discutiu com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a possibilidade de retomar os bombardeamentos.

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