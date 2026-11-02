Tekever deteta ameaças subaquáticas e ganha capacidade na guerra anti-submarina

A Tekever, em colaboração com a General Dynamics Mission Systems-Canada, detetaram alvos subaquáticos durante o REPMUS, exercício operacional da Marinha Portuguesa, ganhando capacidade de guerra anti-submarina.

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“A missão marítima não se limita à superfície da água. Os nossos clientes precisam de compreender o que se passa acima e abaixo do mar e de utilizar esse conhecimento como parte integrante da mesma missão. A Tekever liga este retrato do espaço ao fundo do mar a sistemas comprovados em operações reais e concebidos para enfrentar desafios cada vez mais complexos”, refere Pedro Petiz.

“No REPMUS, demonstrámos que somos capazes de combinar maturidade operacional com tecnologias de ponta para alargar o leque de recursos disponíveis às forças no domínio marítimo. É assim que os nossos sistemas continuam a evoluir e garantem que estão um passo à frente das exigências da missão”, acrescenta o diretor da Tekever para Portugal, citado em comunicado.

Durante o exercício operacional da Marinha Portuguesa, que decorreu em Troia, a Tekever e a empresa canadiana combinaram vigilância aérea autónoma com deteção e processamento acústicos, para apoiar a consciência situacional naval acima e abaixo da superfície, ou seja, conseguiram durante as missões ao largo da costa portuguesa detetar alvos subaquáticos.

“A demonstração reuniu o sistema aéreo não tripulado AR5 da Tekever e a plataforma de gestão de missões ATLAS com a tecnologia de deteção e processamento acústico da General Dynamics Mission Systems–Canada. Em conjunto, as empresas demonstraram uma cadeia integrada que vai desde a colocação de sonobóias no mar até à deteção de alvos subaquáticos, integrando as deteções no ATLAS, a plataforma de gestão de missões da Tekever, e no sistema de processamento acústico distribuído da General Dynamics Mission Systems–Canada, e partilhando essa informação com o quadro operacional mais alargado do REPMUS em tempo real“, detalha comunicado.

“No REPMUS, a nossa equipa deu um passo importante em frente na guerra anti-submarina distribuída, tendo lançado com sucesso sonobóias a partir de um Tekever AR5 e processado os dados acústicos resultantes para detetar e rastrear contactos subaquáticos. Ao reunir plataformas autónomas, sensores e sistemas de missão, estamos a possibilitar uma abordagem mais integrada à guerra anti-submarina, capaz de proporcionar aos operadores uma maior consciência situacional em todo o espaço de combate”, refere Tony Morris, vice-presidente de Sistemas Aéreos e Navais da General Dynamics Mission Systems–Canada, citado em comunicado.

Atuando na guerra anti-submarina, com integração de sonares e tecnologias de deteção submarina, fornecendo soluções avançadas de sistemas operacionais a clientes canadianos e internacionais, a General Dynamics Mission Systems–Canada desenvolve tecnologias que ligam sensores e plataformas tripuladas e não tripuladas em todo o espaço de combate. Com sede em Ottawa, é uma das maiores organizações de defesa do Canadá e um integrador e fabricante de sistemas para os domínios marítimo, aéreo e terrestre.

A abordagem levada a cabo durante o REPMUS — combinação de voo autónomo, sensores acústicos colocados no mar e recolha de informação e a sua integração em ambiente operacional — “constitui um multiplicador de força no domínio marítimo e marca um novo passo no sentido de criar uma consciência situacional marítima interligada, desde o espaço até ao fundo do mar, proporcionando uma maior visibilidade sobre o domínio subaquático”, pode ler-se em comunicado.