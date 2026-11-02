Tribunal Constitucional trava recusa automática da nacionalidade por crime punível com pena de prisão

Juízes do Tribunal Constitucional (TC) consideram inconstitucional o impedimento automático à aquisição da cidadania portuguesa por crime punível com pena de prisão. Em causa estava uma mulher condenada a uma multa de 120 dias por falsidade de testemunho. O acórdão reporta-se a uma norma anterior à nova Lei da Nacionalidade, que entrou em vigor em maio.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Palácio Ratton voltou a considerar inconstitucional uma regra que permitia impedir a aquisição da nacionalidade portuguesa com fundamento numa condenação criminal, sem avaliar as circunstâncias concretas do caso. No acórdão n.º 840/2026, de 2 de outubro, os juízes entenderam que a aplicação automática deste impedimento viola o direito fundamental à cidadania e a proibição constitucional de efeitos das penas sobre direitos civis, profissionais ou políticos.

A decisão, contudo, não incide sobre a nova Lei da Nacionalidade, publicada em maio deste ano. O Tribunal apreciou uma norma de uma versão anterior da legislação, que fazia depender a oposição à aquisição da nacionalidade da condenação por um crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a três anos, independentemente da sanção efetivamente aplicada. A decisão reforça uma linha jurisprudencial que exige a ponderação individualizada das circunstâncias da condenação, mas não invalida os impedimentos criminais previstos no regime atualmente em vigor.

O processo teve origem numa ação de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa apresentada pelo Ministério Público junto do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. Em causa estava uma cidadã estrangeira casada com um cidadão português há mais de três anos, que pretendia adquirir a nacionalidade por efeito do casamento.

A mulher tinha sido condenada numa pena de multa de 120 dias pela prática de um crime de falsidade de testemunho, previsto no Código Penal. Apesar de não lhe ter sido aplicada uma pena de prisão, o crime era punível, à luz da lei portuguesa, com uma pena de prisão de seis meses a três anos ou com uma multa entre 60 e 360 dias.

A condenação foi invocada como fundamento para impedir o registo da aquisição da nacionalidade. Em 30 de junho de 2024, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa recusou aplicar a norma por a considerar inconstitucional. E o Ministério Público interpôs recurso obrigatório dessa decisão para o Tribunal Constitucional.

No acórdão agora publicado, a primeira secção do TC confirma o juízo de inconstitucionalidade e nega provimento ao recurso. A decisão não atribui, por si só, a nacionalidade à requerente, mas confirma que o impedimento legal em causa não pode ser aplicado nos termos automáticos que foram recusados pelo tribunal de primeira instância.

Tribunal exige avaliação da pena concreta e das circunstâncias pessoais

Na fundamentação, o Tribunal Constitucional recupera decisões anteriores sobre o acesso à cidadania e reafirma que o legislador tem competência para definir os requisitos de aquisição da nacionalidade, mas não dispõe de liberdade ilimitada nessa matéria.

O direito à cidadania portuguesa está consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição, enquanto o artigo 18.º estabelece limites às restrições dos direitos fundamentais. Por sua vez, o artigo 30.º, n.º 4, determina que nenhuma pena pode envolver, como efeito necessário, a perda de direitos civis, profissionais ou políticos.

Embora a aquisição da nacionalidade não seja, em si mesma, um direito automaticamente adquirido por quem apresenta um pedido, o Tribunal considera que o acesso à cidadania está sujeito a garantias constitucionais. As condições de acesso devem ser adequadas, necessárias e proporcionais aos objetivos que pretendem alcançar.

No caso em análise, o problema estava na utilização exclusiva da moldura penal abstrata do crime como fundamento para impedir a aquisição da nacionalidade. Esse critério não permitia distinguir situações muito diferentes entre si, nomeadamente em função da gravidade concreta da conduta, da sanção efetivamente aplicada e do comportamento posterior do requerente.

Ao recuperar a jurisprudência anterior, o acórdão salienta que o julgador “não pode estar impedido, em toda e qualquer situação, de valorar” as circunstâncias associadas à condenação. Entre os elementos relevantes encontram-se a execução efetiva da pena, o tempo decorrido desde a prática do crime, a eventual reincidência, a extinção da pena e a possibilidade de o tribunal ter dispensado a aplicação de uma sanção.

O Tribunal sublinha, assim, que não basta identificar uma condenação por um crime cuja moldura penal atinja determinado limite. É necessário permitir uma avaliação que tenha em conta as circunstâncias concretas do caso e a sua relevância para a existência de uma ligação efetiva entre o requerente e a comunidade portuguesa.

Esta exigência assume particular importância quando a pena aplicada é menos gravosa do que a moldura penal abstrata poderia sugerir. No processo em causa, a cidadã tinha sido condenada numa multa, não numa pena de prisão, e era casada com um português há mais de três anos. O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa tinha ainda considerado preenchidos os restantes requisitos para a aquisição da nacionalidade.

O TC entende que a impossibilidade de ponderar estes fatores pode levar a uma restrição desproporcionada do direito à cidadania. A exclusão da nacionalidade não pode resultar automaticamente da condenação, sem que sejam avaliadas a sua gravidade efetiva e a relevância das circunstâncias pessoais do requerente.

O acórdão insere-se numa linha de decisões em que o Tribunal Constitucional tem censurado interpretações automáticas das regras sobre condenações criminais e aquisição da nacionalidade.

Nova Lei da Nacionalidade foi alterada após fiscalização preventiva

A decisão surge num contexto de revisão das regras de acesso à cidadania portuguesa. Em dezembro de 2025, o Tribunal Constitucional, através do acórdão n.º 1133/2025, pronunciou-se pela inconstitucionalidade de quatro normas da primeira versão da reforma da Lei da Nacionalidade, submetida a fiscalização preventiva por um grupo de deputados.

Entre as normas censuradas estava uma disposição que impedia automaticamente o acesso à nacionalidade por naturalização a quem tivesse sido condenado, com trânsito em julgado, numa pena de prisão igual ou superior a dois anos. O Tribunal entendeu que a regra não permitia avaliar em que medida a condenação comprometia efetivamente o vínculo de integração do requerente na comunidade portuguesa.

A reforma foi posteriormente aprovada numa versão alterada e publicada como Lei Orgânica n.º 1/2026, de 18 de maio, que entrou em vigor no dia seguinte. O novo regime estabelece requisitos mais exigentes para a aquisição da nacionalidade e reformula o tratamento das condenações criminais.

No caso da naturalização, a lei prevê um impedimento relacionado com a aplicação de uma pena de prisão efetiva superior a três anos por determinadas categorias de crimes: terrorismo, criminalidade violenta ou especialmente violenta, criminalidade altamente organizada, crimes contra a segurança do Estado ou auxílio à imigração ilegal.

A legislação prevê, contudo, mecanismos de ponderação. O requisito criminal constitui uma presunção ilidível — isto é, que pode ser contrariado ou afastado mediante prova em contrário –, cuja apreciação compete ao Ministério Público, devendo ser considerados a medida da pena, o tipo de crime, a natureza dolosa ou negligente da conduta, o tempo decorrido, a eventual reincidência e as circunstâncias concretas que confirmem ou infirmem a existência de um vínculo de integração efetiva e genuína na comunidade nacional. Caso o Ministério Público determine a aplicação do impedimento, o interessado pode recorrer aos tribunais para pedir o seu afastamento.

No regime de oposição à aquisição da nacionalidade por efeito da vontade, a reforma passou também a enquadrar a matéria através da inexistência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional.

A Lei Orgânica n.º 1/2026 estabelece ainda que os procedimentos administrativos que já se encontravam pendentes à data da sua entrada em vigor continuam sujeitos à redação anterior da Lei da Nacionalidade. Esta norma transitória ajuda a explicar por que motivo um processo decidido pelo Tribunal Constitucional em outubro de 2026 é apreciado à luz de uma disposição antiga.

O próprio acórdão n.º 840/2026 esclarece que o objeto do recurso corresponde à redação da Lei da Nacionalidade introduzida pela Lei Orgânica n.º 2/2006 e à versão originária do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, de 2006.

A decisão não significa, por isso, que uma condenação criminal nunca possa impedir a aquisição da nacionalidade portuguesa. Significa que, no regime antigo apreciado neste processo, a condenação por um crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a três anos não podia funcionar automaticamente como fundamento de oposição, sem ponderação das circunstâncias concretas.

O Tribunal Constitucional volta, assim, a colocar no centro do debate a necessidade de compatibilizar os requisitos legais de acesso à nacionalidade com o direito fundamental à cidadania e com a proibição constitucional de efeitos automáticos das penas. A decisão reforça essa exigência, mas não declara inconstitucional a nova Lei da Nacionalidade nem elimina os impedimentos criminais previstos no regime atualmente em vigor.