Tribunal diz que “tenda é parte da mensagem reivindicativa” da manifestação

O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa considera que a instalação de tendas numa manifestação pode estar protegida pela liberdade de reunião e de expressão, quando estas estruturas sejam utilizadas para transmitir uma mensagem política ou reivindicativa. Na sentença que autorizou Renata Cambra a permanecer no Rossio, em Lisboa, até à votação final do Orçamento do Estado para 2027, a juíza sustenta que a ocupação prolongada do espaço público não justifica, por si só, a dispersão de um protesto e que as autoridades têm de demonstrar a existência de riscos concretos para restringir esse direito.

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A sentença resolve uma intimação para proteção de direitos, libertados e garantias intentada por uma manifestante, Renata Cambra, contra o Ministério da Administração Interna e o Município de Lisboa e, no processo, não foi apreciada “a legalidade de uma ocupação coletiva” do Rossio nem o reconhecimento de um direito geral de montar “tendas em espaço público por um número indeterminado de participantes”.

A juíza rejeita a argumentação das entidades requeridas — PSP e Câmara Municipal de Lisboa — segundo a qual o direito de manifestação em defesa da habitação não abrange a manutenção de tendas no espaço público sem o licenciamento administrativo previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro.

Para o tribunal, a questão não pode ser resolvida através da simples equiparação da tenda a “uma estrutura instalada no espaço público que depende de autorização administrativa”. A sentença considera que, quando uma tenda assume uma “função expressiva, representativa ou instrumental da mensagem reivindicativa, a sua utilização integra o próprio exercício da liberdade de manifestação e de expressão”.

“A utilização de uma tenda pelos participantes numa manifestação em defesa do direito à habitação não se reconduz à figura de um acampamento sujeito a licenciamento administrativo”, escreve a juíza.

A juíza Ana de Campos desenvolve uma interpretação abrangente do direito de reunião e manifestação, recorrendo à Constituição e à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) para sustentar que as autoridades não podem impor limitações automáticas com base na duração de um protesto, na utilização de tendas ou na possibilidade abstrata de perturbação da ordem pública.

O tribunal começa por afastar a interpretação segundo a qual todas as manifestações realizadas em espaço público têm obrigatoriamente de terminar às 00h30, independentemente das circunstâncias. Para a juíza, essa leitura introduziria “um regime de limitação horária uniforme para realidades substancialmente distintas”, impedindo a necessária ponderação entre o direito de manifestação e os restantes interesses constitucionalmente protegidos.

A sentença admite que podem existir manifestações pacíficas depois daquela hora que não provoquem qualquer perturbação relevante da ordem pública, da segurança ou dos direitos de terceiros. Dá como exemplos protestos realizados em espaços amplos, com poucos participantes, sem equipamentos sonoros e sem obstáculos significativos à circulação de pessoas ou veículos. Nessas circunstâncias, considera que a imposição da cessação da manifestação exclusivamente por causa da hora legalmente prevista constitui uma restrição cuja necessidade e proporcionalidade não estão demonstradas.

“A circunstância de a manifestação se pretender prolongar para além das 00h30 não constitui, só por si, fundamento bastante para a sua proibição ou cessação”, escreve a juíza, acrescentando que devem ser adotadas, em primeiro lugar, as medidas concretamente necessárias para compatibilizar o exercício daquele direito com os interesses públicos e privados eventualmente afetados.

Praças e ruas são espaços de participação política

Uma parte significativa da fundamentação é dedicada à importância do espaço público enquanto local de exercício da liberdade de manifestação. A juíza considera que ruas, praças e jardins não são apenas espaços destinados à circulação, mas também locais de debate, participação cívica e expressão política.

“O espaço público constitui o local natural e privilegiado para o exercício do direito de reunião e de manifestação”, refere a sentença.

A proteção constitucional não abrange apenas o conteúdo da mensagem, mas também a escolha do local onde esta é transmitida. “O espaço público não funciona apenas como suporte físico da manifestação, mas como parte integrante da própria liberdade exercida”, sublinha a juíza.

É por essa razão que uma manifestação não pode ser proibida ou dissolvida apenas porque ocupa temporariamente uma praça, dificulta a circulação de pessoas ou veículos ou provoca incómodos a terceiros. Para o tribunal, estes efeitos podem fazer parte do exercício normal do direito de protesto.

A sentença considera que a manutenção da ordem pública numa sociedade democrática exige também “um certo grau de tolerância perante manifestações pacíficas”, precisamente porque a eficácia destas iniciativas depende frequentemente da sua visibilidade e da capacidade de chamar a atenção para determinada causa.