Trump diz que EUA estarão “acabados” se democratas vencerem

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que os Estados Unidos estarão “acabados” se os democratas conquistarem o Congresso nas eleições intercalares de terça-feira e vencerem as presidenciais de 2028.

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“Vamos ver o que acontece, mas é como diz Elon [Musk]: se perdermos a Câmara dos Representantes, o Senado e a Presidência, este país está acabado“, declarou Trump numa entrevista ao programa da comentadora conservadora australiana Miranda Devine.

As declarações surgem na véspera das eleições intercalares, em que os republicanos procuram conservar as maiorias nas duas câmaras do Congresso, numa altura em que as sondagens apontam para uma vantagem democrata na disputa pela Câmara de Representantes. No Senado, onde os republicanos dispõem atualmente de uma maioria de 53 lugares contra 47 dos democratas e independentes que com eles se alinham, a disputa apresenta-se mais equilibrada.

Trump, que cumpre o segundo mandato presidencial, não poderá candidatar-se novamente em 2028, devido ao limite de dois mandatos estabelecido pela Constituição norte-americana.

Na entrevista, o Presidente garantiu que recorrerá ao seu poder de veto para bloquear iniciativas legislativas dos democratas, caso estes conquistem a maioria na Câmara de Representantes. “Vou transformar-me no ‘Senhor Veto’“, assegurou Trump.

O chefe de Estado voltou também a levantar dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral, apesar de os tribunais terem rejeitado várias iniciativas relacionadas com a votação e o apuramento dos resultados. Questionado sobre se esperava eleições honestas, Trump respondeu simplesmente: “Não”.

O Presidente referiu-se, em particular, à disputa eleitoral para o Senado no Alasca, onde concorrem o republicano Dan Sullivan e o independente Daniel J. Sullivan, cujos nomes semelhantes poderão gerar confusão entre os eleitores.

Trump acusou os democratas de estarem por detrás da candidatura independente, embora não tenha apresentado provas que sustentem a alegação.

“Os dois até têm a mesma cara”, comentou Trump. “Os democratas devem ter encontrado um sósia ou algo parecido e depois andam a dizer que não sabem nada deste assunto“, acrescentou o líder norte-americano.

A candidatura do independente Daniel J. Sullivan foi contestada judicialmente devido à semelhança do nome com o do senador republicano, mas o Supremo Tribunal do Alasca autorizou a sua participação nas eleições.

As eleições intercalares de terça-feira determinarão a composição do Congresso durante os últimos dois anos do atual mandato presidencial, podendo alterar o equilíbrio de poderes entre a Casa Branca e o poder legislativo.