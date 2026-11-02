Fiscalidade

Última prestação do IMI tem de ser paga em novembro. Veja as obrigações deste mês

Novembro é o mês de pagamento da última prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Tome nota de todas as obrigações deste mês.

Todos os meses, as empresas e as famílias têm de cumprir um conjunto de obrigações fiscais e declarativas junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). O EContas prepara um resumo mensalmente para que não se perca entre as inúmeras responsabilidades. Veja quais são as obrigações de novembro.

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Mês de novembro

2

  • Envio da declaração Modelo 30 relativa a rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes no mês a que diz respeito.

10

  • Preenchimento e submissão do inquérito relativo ao volume de negócios e emprego (setembro);
  • Entrega da Declaração Mensal da Rendimentos à Autoridade Tributária e Aduaneira.

15

  • Envio do inquérito mensal obrigatório referente ao mês anterior (Intrastat).

20

  • Entrega do IVA mensal e trimestral;
  • Pagamento de retenções na fonte de IRS e IRC;
  • Declaração mensal do Imposto do Selo (DMIS).

25

  • Pagamento do IVA mensal e do IVA trimestral.

30

  • Data-limite para pagar a terceira e última mensalidade do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) do ano anterior, quando o valor é superior a 500 euros.

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