Última prestação do IMI tem de ser paga em novembro. Veja as obrigações deste mês
Novembro é o mês de pagamento da última prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Tome nota de todas as obrigações deste mês.
Todos os meses, as empresas e as famílias têm de cumprir um conjunto de obrigações fiscais e declarativas junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). O EContas prepara um resumo mensalmente para que não se perca entre as inúmeras responsabilidades. Veja quais são as obrigações de novembro.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Mês de novembro
2
- Envio da declaração Modelo 30 relativa a rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes no mês a que diz respeito.
10
- Preenchimento e submissão do inquérito relativo ao volume de negócios e emprego (setembro);
- Entrega da Declaração Mensal da Rendimentos à Autoridade Tributária e Aduaneira.
15
- Envio do inquérito mensal obrigatório referente ao mês anterior (Intrastat).
20
- Entrega do IVA mensal e trimestral;
- Pagamento de retenções na fonte de IRS e IRC;
- Declaração mensal do Imposto do Selo (DMIS).
25
- Pagamento do IVA mensal e do IVA trimestral.
30
- Data-limite para pagar a terceira e última mensalidade do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) do ano anterior, quando o valor é superior a 500 euros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Última prestação do IMI tem de ser paga em novembro. Veja as obrigações deste mês
{{ noCommentsLabel }}