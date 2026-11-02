UTAO critica limites à informação e quer acesso a dados do INE e BdP para reforçar análise ao Orçamento

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) considera que o seu acesso à informação é mais limitado do que o do Conselho das Finanças Públicas (CFP) e defende que a lei salvaguarde a possibilidade de consultar dados de todas as entidades das Administrações Públicas, incluindo o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal (BdP). A unidade técnica admite ainda que esse acesso possa ser alargado a entidades fora do perímetro das Administrações Públicas, para avaliar o impacto de alterações ao Orçamento do Estado propostas pelos deputados.

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No parecer à proposta de lei do Governo que altera os estatutos do Conselho das Finanças Públicas, a UTAO chama a atenção para a diferença entre os poderes de acesso à informação das duas instituições. “Em termos comparativos, o acesso da UTAO à informação tem um âmbito mais restrito”, observa, apontando para as limitações previstas no artigo 27.º-A, n.º 3, da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República (LOFAR).

Atualmente, esta disposição permite à UTAO, mediante a anuência da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), solicitar elementos “apenas aos serviços e organismos do Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP)”. Um âmbito que deixa de fora algumas entidades que dispõem de informação considerada essencial para o trabalho da unidade técnica.

Nesse sentido, a UTAO considera que “seria relevante salvaguardar o acesso a todas as entidades das Administrações Públicas, nomeadamente ao INE e ao Banco de Portugal”. A unidade técnica não se fica, contudo, por este alargamento e entende que “será também de equacionar o acesso à informação de outras entidades fora do perímetro das Administrações Públicas”.

Esta possibilidade é justificada, em particular, pela necessidade de dar resposta à “análise de impacto das propostas de alteração à Proposta de Orçamento do Estado (POE)”, prevista no artigo 75.º-A da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO). Ou seja, a UTAO considera que precisa de ter acesso a um universo mais abrangente de informação para poder avaliar as consequências orçamentais das alterações que os deputados pretendam introduzir na proposta do Governo.

A posição da unidade técnica surge num parecer solicitado pela COFAP, a 23 de outubro, no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta de Lei n.º 96/XVII/1.ª, que altera 12 artigos dos estatutos do Conselho das Finanças Públicas. O diploma, que transpõe parcialmente a Diretiva (UE) 2024/1265, relativa aos quadros orçamentais dos Estados-membros, pretende reforçar os poderes de acesso à informação do CFP.

No que respeita ao acesso à informação, a iniciativa mantém o direito do CFP a consultar toda a informação económica e financeira necessária ao cumprimento da sua missão, mas explicita que esse acesso passa a abranger “todos os dados”. Além disso, introduz um novo número no artigo 8.º dos estatutos, que prevê que o Conselho possa estabelecer com o Ministério das Finanças protocolos para “a calendarização de processos e disponibilização de elementos necessários para o cumprimento das suas obrigações legais”.

A alteração está relacionada com recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE), que, na revisão ao CFP de 2019, já tinha identificado dificuldades na consulta de informação. Em particular, a organização apontou problemas no acesso a dados da Segurança Social e, ocasionalmente, a informação relativa à proposta de Orçamento do Estado.

Segundo o parecer da UTAO, a OCDE sugeriu a realização de reuniões entre os serviços do Governo e o CFP para resolver esses constrangimentos, bem como o reforço da capacidade de pessoal em áreas governativas onde existem dificuldades em reter ou atrair trabalhadores. Recomendou ainda que o CFP passasse a reportar regularmente os pedidos de informação efetuados e o respetivo cumprimento.

O parecer aborda também a articulação entre as duas instituições, reconhecendo que existe alguma sobreposição de funções no acompanhamento das contas públicas. Contudo, recuperando a avaliação da OCDE, a UTAO sublinha que ambas desempenham “um papel útil e distinto no controlo orçamental em Portugal”.

A organização internacional distingue o papel de cada uma: a UTAO “apoia diretamente a COFAP e presta informação tempestiva que ajuda os deputados a analisar o Orçamento do Estado”, enquanto o CFP “trabalha num horizonte mais longo e faz uma análise mais aprofundada”.

O documento salienta que os pedidos de análise da comissão parlamentar são assegurados pela UTAO, enquanto o CFP não pode solicitar nem receber instruções do Parlamento. Por isso, a OCDE recomenda que as duas instituições coordenem a sua atividade, de forma a garantir que os respetivos métodos de trabalho sejam “complementares e se reforcem mutuamente”, tendo ambas presente “o risco de duplicação de trabalho”.

A UTAO acompanha já a execução orçamental tanto em contabilidade pública como em contabilidade nacional, no âmbito dos estudos e documentos técnicos que elabora para apoiar os deputados. A proposta do Governo explicita também essa competência nos estatutos do CFP e acrescenta ao mandato deste organismo o acompanhamento da situação financeira e da sustentabilidade da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações.

De recordar que o Parlamento aprovou, a 9 de outubro, a proposta do Governo que altera os estatutos do Conselho das Finanças Públicas (CFP). O diploma foi viabilizado na generalidade com os votos favoráveis do PSD, CDS, IL, PAN, Livre e a abstenção do PS, JPP e BE, apesar dos votos contra do Chega e PCP.

Uma das principais alterações que resulta da medida prende-se com o processo de nomeação dos membros do conselho superior do CFP. Embora se mantenha a nomeação pelo Conselho de Ministros, sob proposta do presidente do Tribunal de Contas e do governador do Banco de Portugal, o procedimento torna-se mais transparente. Isto porque o nome indigitado passa a ter uma audição parlamentar obrigatória na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP).