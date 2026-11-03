A inteligência artificial não vai substituir os advogados. Vai trazer-lhes mais clientes

Em menos de três anos, a inteligência artificial passou de curiosidade a ferramenta diária em muitos escritórios. Hoje pesquisa jurisprudência, resume documentos e prepara primeiras versões de peças. É um avanço real, mas é ainda o uso mais óbvio. Os advogados estão a usar a IA para fazer mais depressa o que já faziam. O essencial ainda está por explorar.

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Está no que os advogados nunca fizeram por falta de tempo e de capacidade: acompanhar todos os processos em tempo real. Responder a cada cliente no próprio dia. Acompanhar com rigor cada contrato comercial. Transformar o conhecimento do escritório em serviços novos.

Quando todos têm a mesma inteligência jurídica

Os modelos de IA estão hoje ao alcance de qualquer escritório, de maior ou menor dimensão, por todo o país e pelo mundo. Quando todos têm acesso à mesma inteligência jurídica, ela deixa de ser um fator de diferenciação. A diferença passa a estar nas operações, na gestão e na relação comercial com o cliente.

Os desafios dos escritórios mudaram. O primeiro é eliminar as ineficiências no processamento da documentação, que ainda consome horas que ninguém fatura. O segundo é ter agentes a trabalhar de forma proativa: a monitorizar processos, notificações e prazos, e a alertar o advogado antes de ele ter de perguntar. O terceiro é a experiência do cliente.

O mercado vai exigir um trabalho mais rápido, mais acessível e de melhor qualidade. Nunca foi tão fácil para um cliente mudar de advogado quando a resposta tarda ou fica aquém. Por isso, reter clientes passou a ser tão importante como conquistá-los.

O paradoxo de Jevons chega à advocacia

Em 1865, o economista britânico William Stanley Jevons observou um fenómeno que parecia contraditório. As máquinas a vapor tinham-se tornado muito mais eficientes no uso do carvão, e era de esperar que o consumo de carvão caísse. Aconteceu o contrário. Como o carvão rendia mais, passou a compensar usá-lo em indústrias e atividades onde antes não era viável, e o consumo total disparou.

O mesmo vai acontecer com os serviços jurídicos. Há quem tema que a IA reduza o trabalho dos advogados. A história económica sugere o oposto. Quando um serviço se torna mais rápido e mais barato de prestar, surgem novas necessidades que antes ficavam por resolver.

Pensemos no cidadão com um sinistro recusado pela seguradora, num conflito com o condomínio ou numa multa de estacionamento que considera injusta. Hoje, na maioria dos casos, desiste. O custo de um advogado não compensa o valor em causa, e o próprio advogado não consegue prestar o serviço a um preço que faça sentido. Se estes serviços passarem a ser rápidos, acessíveis e eficientes, muitas destas pessoas vão procurar um advogado pela primeira vez.

A eficiência não vai encolher o mercado jurídico. Vai alargá-lo, e democratizar o acesso ao direito a quem hoje fica de fora.

Quem chega primeiro

Esta oportunidade não vai ser aproveitada por todos ao mesmo tempo. Os escritórios que se anteciparem vão desenhar os novos serviços, ganhar os primeiros clientes e afinar os seus processos. Os que preferirem esperar terão, mais tarde, de recuperar terreno, num mercado em que os clientes já conhecem a alternativa.

Adotar a IA não exige abdicar de prudência. Exige um parceiro que conheça a profissão, as suas regras e os seus limites.

Um ecossistema completo, e não mais uma ferramenta

Dar uma IA jurídica a um advogado e esperar que descubra sozinho o que fazer com ela é como entregar a um cliente os diplomas do Diário da República e esperar que interprete a lei e se defenda sozinho. A ferramenta sozinha não chega.

É por isso que a Mowly é um ecossistema jurídico completo. Na mesma plataforma, um escritório pode gerir toda a carteira de clientes e de oportunidades comerciais. Pode oferecer aos clientes um portal onde acompanham os seus assuntos e enviam documentos. Pode automatizar due diligences, desde o data room até ao relatório final, com o advogado a decidir cada ponto crítico. Pode receber e triar as notificações do CITIUS, com os prazos calculados para confirmação. E pode preparar advogados juniores numa plataforma de simulação de julgamentos, onde praticam audiências antes de as viverem, entre outras realidades do dia a dia do escritório.

Tudo isto assenta nos dados. A Mowly trabalha sobre as fontes jurídicas oficiais portuguesas: legislação, jurisprudência e pareceres. Os dados são atualizados diariamente, porque uma resposta jurídica baseada numa versão desatualizada da lei não é uma resposta. Cada resposta indica a fonte e o artigo.

A Mowly funciona também com as ferramentas de IA que cada escritório já escolheu. A plataforma é aberta, e os agentes de cada advogado podem trabalhar sobre ela.

Mais do que um produto: uma equipa de inovação

A maioria dos escritórios não tem, nem precisa deter, uma equipa de tecnologia. É por isso que a Mowly foi criada para ser mais do que um produto. Somos a equipa de inovação fracionada dos escritórios com que trabalhamos. Fazemos a configuração inicial, a formação das equipas, o acompanhamento contínuo e o suporte em tempo real.

O objetivo é simples: que os advogados se concentrem no trabalho jurídico e não tenham de se tornar tecnológicos. Num escritório AI-native, o advogado define as regras, revê e decide. Os agentes tratam do resto.

Os primeiros escritórios AI-native

Esta visão já está em prática. Estamos já a ajudar a criar os primeiros escritórios AI-native em Portugal.

Queremos democratizar o acesso a um ecossistema jurídico completo e de qualidade, da prática individual às grandes sociedades. Tudo isto com respeito pelas regras da profissão: o segredo profissional, a proteção de dados e a decisão final do advogado não são obstáculos à inovação. São a condição para que os clientes confiem nela.

Convite

A nova era da advocacia não vai substituir os advogados. Vai dar-lhes os recursos que nunca tiveram para chegar a mais clientes, servi-los melhor e criar serviços que antes eram impossíveis. Convidamos todos os que queiram fazer parte desta evolução a conhecer a Mowly em mowly.ai.

Por Francisco Costa, fundador e CEO da Mowly e Alice Brion Sanches, Head of Legal Innovation da Mowly.