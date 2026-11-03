Administração Pública precisa de talento e capacidade de execução para responder aos novos desafios

A Administração Pública está a ser chamada a responder a exigências cada vez mais complexas, desde a transformação digital à execução de políticas ambientais, mas continua a enfrentar dificuldades na contratação e retenção de profissionais qualificados. A questão não se resume aos salários ou às condições de trabalho. Envolve também os modelos de recrutamento, a formação dos trabalhadores e a capacidade das instituições para acompanhar as mudanças que lhes são exigidas. Preocupações que se desenvolveram no painel “Os desafios da Administração Pública na captação de Recursos Humanos Qualificados”, realizado no Public Law Summit 2026, que decorreu a 23 de outubro, no Porto.

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Inês Neves, professora auxiliar convidada da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, trouxe ao debate uma perspetiva europeia, questionando até que ponto a capacidade administrativa pode continuar a ser encarada como uma matéria exclusivamente nacional. A especialista recordou que, embora os Estados-membros mantenham autonomia na organização dos respetivos serviços públicos, a execução do direito da União Europeia depende diretamente da capacidade das administrações nacionais. “O direito da União Europeia precisa dos Estados-membros, precisa das administrações nacionais, para se executar”, sublinhou.

O problema torna-se particularmente relevante em áreas como a inteligência artificial, a cibersegurança ou a proteção de dados, nas quais a legislação europeia exige autoridades com competências técnicas, independência e recursos adequados.

Para Inês Neves, a discussão passa por perceber em que circunstâncias a capacidade administrativa deixa de ser apenas uma condição prática para aplicar a legislação e passa a constituir uma obrigação juridicamente exigível aos Estados. A professora destacou ainda os instrumentos europeus que procuram promover uma maior convergência entre administrações públicas. “Se o direito da União precisa dos Estados-membros para se efetivar, para ser executado na prática, é preciso criar um espaço europeu de convergência, de cooperação e de integração das Administrações Nacionais”, afirmou.

Dois regimes laborais, diferentes condições

A dificuldade em tornar a Administração Pública mais atrativa esteve também no centro da intervenção de Miguel Lucas Pires, professor universitário e advogado, que analisou as diferenças entre o regime de emprego público e o regime laboral privado. “Porquê é que não há um regime laboral único em Portugal, aplicável simultaneamente aos trabalhadores do setor público e aos trabalhadores do setor privado?”, questionou.

O jurista recordou que a coexistência dos dois regimes não é uma realidade distante da Administração Pública. Pelo contrário, acontece em diversas entidades, incluindo empresas públicas, hospitais e instituições de ensino superior, onde profissionais que desempenham funções semelhantes podem estar sujeitos a condições laborais distintas.

Esta situação levanta questões relacionadas com a igualdade de tratamento e com a própria capacidade das instituições para competir na contratação de profissionais.

Miguel Lucas Pires considerou que uma das áreas em que o regime público poderia beneficiar de maior flexibilidade é a contratação coletiva, cujo alcance continua a ser bastante mais limitado do que no setor privado. “Faria ou não sentido acolher ou abrir um pouco mais a contratação coletiva no setor público, no sentido de, porventura, em algumas áreas, em alguns domínios, permitir que os vencimentos pudessem ser ajustados face àquilo que está na tabela remuneratória?”, interrogou.

A possibilidade de ajustar determinadas condições através da negociação coletiva poderia, na perspetiva do advogado, contribuir para responder às dificuldades de recrutamento e retenção, embora não resolvesse, por si só, todos os problemas.

O jurista abordou ainda os procedimentos concursais, lembrando que o acesso à função pública está sujeito a exigências constitucionais de igualdade e transparência. Defendeu, contudo, que essas garantias não impedem necessariamente a adoção de modelos de recrutamento mais ajustados às características das diferentes entidades públicas.

Novas tecnologias, novas responsabilidades

A transformação digital acrescenta outra dimensão ao problema. Sandra Lopes Luís, professora universitária, centrou a intervenção nas competências que os trabalhadores da Administração Pública terão de desenvolver para acompanhar a utilização crescente de ferramentas digitais e de inteligência artificial.

A especialista recordou que a digitalização dos serviços se acelerou durante a pandemia, mas que a evolução tecnológica está agora a colocar desafios mais profundos, nomeadamente quando os sistemas deixam de ser apenas instrumentos de apoio e passam a participar diretamente nos processos de decisão. “Aquilo que neste momento mais me preocupa é mesmo o uso da inteligência artificial e a questão de termos decisões automatizadas em que quem decide acaba por ser a própria máquina”, afirmou.

Sandra Lopes Luís destacou as iniciativas nacionais destinadas a reforçar as competências digitais dos trabalhadores públicos, incluindo o Pacto de Competências Digitais, que estabelece metas de capacitação até 2030.

Mas chamou também a atenção para a transformação da relação entre os cidadãos e os serviços públicos. A possibilidade de realizar procedimentos administrativos à distância simplifica o acesso, embora possa transferir para os particulares tarefas e responsabilidades que anteriormente cabiam aos funcionários.

Neste cenário, a formação deixa de ser apenas uma ferramenta de valorização profissional e torna-se indispensável para garantir que a Administração Pública consegue utilizar a tecnologia sem comprometer a qualidade das decisões.

Fundos europeus não dispensam planeamento

A necessidade de transformar objetivos em resultados concretos marcou igualmente o painel “Fundos Europeus e Política Ambiental”, moderado por Raquel Carvalho. Alexandra Aragão, professora universitária, destacou o papel da União Europeia no financiamento de políticas públicas que exigem investimentos de longo prazo e cujos benefícios nem sempre são facilmente quantificáveis.

Na área ambiental, explicou, o retorno pode traduzir-se na melhoria da qualidade de vida, na redução da poluição ou na preservação dos recursos naturais, resultados que não são necessariamente acompanhados por uma rentabilidade financeira imediata.

A especialista valorizou também a capacidade das instituições europeias para orientar os investimentos para prioridades estratégicas e incentivar a diferenciação regional, evitando que os territórios concentrem recursos nas mesmas atividades.

Esta preocupação com o planeamento foi retomada por Ana Rita Babo, advogada, que identificou uma distância entre os compromissos assumidos nas candidaturas a fundos europeus e aquilo que acaba por ser concretizado através da contratação pública. “Há essa candidatura, há esse compromisso, mas depois olhamos, nomeadamente, para o planeamento e para o próprio desenho das peças dos procedimentos, vemos lá uma normazinha que diz este procedimento é financiado, ou tem por base um financiamento comunitário, mas depois não vemos mais nada sobre isso nas peças do procedimento”, exemplificou.

A advogada apontou a pressão para executar financiamento dentro dos prazos como um dos fatores que dificultam a integração de preocupações ambientais nos concursos públicos.

Deu como exemplo a aquisição de equipamentos informáticos financiados por programas europeus, nos quais os procedimentos podem privilegiar características técnicas convencionais sem considerar critérios como a eficiência energética ou a reutilização de materiais.

Para Ana Rita Babo, o problema começa frequentemente antes do lançamento do concurso. Sem planeamento e sem equipas multidisciplinares, torna-se difícil traduzir os objetivos ambientais em critérios concretos de adjudicação.

A especialista alertou ainda para a necessidade de acompanhar a execução dos contratos. Não basta valorizar uma proposta por incluir compromissos de sustentabilidade se a entidade adjudicante não verificar posteriormente se esses compromissos estão a ser cumpridos.

Uma transição ambiental com escolhas difíceis

Alexandra Aragão chamou, por seu lado, a atenção para os conflitos que podem surgir entre diferentes prioridades ambientais. A construção de infraestruturas de produção de energia renovável, por exemplo, pode contribuir para a descarbonização, mas também afetar a biodiversidade ou ocupar territórios destinados a outros usos. “Nem sempre mais energia renovável é a melhor solução”, afirmou, defendendo que os investimentos em eficiência e poupança energética devem ser considerados antes de se avançar para a construção de novas infraestruturas.

A professora destacou o princípio europeu de não prejudicar significativamente o ambiente como um instrumento essencial para avaliar os impactos dos investimentos financiados por fundos comunitários.

A aplicação destas políticas depende, contudo, das características de cada região. Cristina Guimarães, diretora de serviços da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, defendeu que a evolução das competências das CCDR permite uma gestão mais próxima das necessidades concretas dos territórios. “Quem faz uma boa gestão, quem quer fazer uma gestão eficiente, tem que estar próximo do terreno, tem que estar próximo das populações”, sustentou.

A responsável explicou que a gestão regional dos fundos permite articular diferentes políticas e direcionar investimentos para problemas específicos, desde as perdas nas redes de abastecimento de água até à eficiência energética dos edifícios públicos, à gestão de resíduos e à adaptação às alterações climáticas.

Entre as prioridades identificadas para a região Norte estão também a prevenção de riscos, a proteção da biodiversidade e a recuperação de passivos ambientais.

Cristina Guimarães sublinhou que as exigências ambientais estão a assumir um caráter transversal nos projetos financiados, deixando de se limitar às intervenções tradicionalmente associadas à proteção do ambiente.

O debate terminou com uma dificuldade colocada por um participante da audiência, ligado ao setor da água: em determinadas regiões, a introdução de critérios ambientais mais exigentes nos concursos públicos pode afastar empresas locais que ainda não têm capacidade para lhes responder.

Ana Rita Babo reconheceu o risco de restringir a concorrência e defendeu que os critérios devem ser proporcionais às características de cada procedimento. Uma das possibilidades, explicou, passa por valorizar compromissos de sustentabilidade que possam ser concretizados ao longo da execução contratual, em vez de exigir que todas as condições estejam cumpridas no momento da apresentação da proposta.