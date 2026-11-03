Aeroporto do Porto ganha 24 rotas no inverno, incluindo voos para Nova Iorque e Boston

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro vai ter mais 24 rotas para o período de inverno, que vai até março, incluindo dez novas ligações e o prolongamento de 14 rotas que até agora eram operadas apenas no verão. Infraestrutura passa a contar com mais de 130 destinos diretos, afirma a ANA em comunicado.

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Entre as dez novas ligações estão os voos da Ryanair para Catânia, na Itália, Gdansk e Poznan, na Polónia, e Hamburgo, na Alemanha. A TAP acrescenta uma ligação à ilha do Sal, em Cabo Verde, enquanto a Transavia passa a voar para Bruxelas. A Volotea estreia rotas para Clermont-Ferrand, em França, e Granada, em Espanha, e a Wizz Air introduz ligações a Catânia e Milão-Malpensa.

O reforço das ligações transatlânticas é uma das principais novidades. A Delta Air Lines vai manter durante o inverno a operação entre o Porto e Nova Iorque (JFK), enquanto a TAP prolonga os voos para Boston. São duas das 14 rotas que deixam de estar limitadas à temporada de verão.

Também as ligações a Cabo Verde ganham maior continuidade ao longo do ano. A TAP mantém a operação para a Praia e a easyJet prolonga os voos para São Vicente. Já a companhia israelita EL AL passa a operar a ligação a Telavive durante o inverno.

As restantes extensões da operação de verão incluem Berlim e Glasgow, com a easyJet, Berlim com a Eurowings, Varsóvia com a LOT Polish Airlines, Liverpool, Nuremberga e Rabat com a Ryanair, e ainda Brive-la-Gaillarde e Astúrias com

“A introdução destas ligações na programação de inverno confirma o forte posicionamento do Aeroporto Francisco Sá Carneiro na Península Ibérica. A extensão de 14 ligações do verão para o inverno reduz a sazonalidade, reforça a conectividade da região Norte e amplia as opções para passageiros e empresas”, destaca Thierry Ligonnière, CEO da ANA, citado no comunicado.

O reforço da operação acontece numa altura em que a ANA prossegue os investimentos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, depois de ter concluído a modernização da pista, num investimento de 50 milhões de euros.

A concessionária está agora a desenvolver intervenções no terminal de passageiros para aumentar a capacidade e melhorar a fluidez. As obras abrangem as áreas de check-in, controlo de segurança, Fast Track e Lounge, com o objetivo de melhorar a experiência dos passageiros e o desempenho operacional da infraestrutura.