Afinal, Câmara do Porto só licencia projetos turísticos se construírem casas de renda acessível

Sete projetos urbanísticos no centro histórico do Porto, maioritariamente turísticos, só terão licença municipal quando os promotores garantirem 3.323 metros quadrados para habitação acessível. O executivo municipal recuou na decisão, que tinha sido aprovada a 20 de outubro, de permitir que os promotores substituíssem essa obrigação pelo pagamento de compensações financeiras. Pedro Duarte justifica a mudança com a necessidade de proteger a “reputação e confiança” da autarquia e espera não ter de indemnizar os promotores.

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Com esta decisão, o município passa a exigir que sejam atribuídas casas no centro histórico, condição para avançar com o licenciamento dos projetos. “Só iremos dar licenciamento a estas obras quando nos forem atribuídas, através de habitação acessível, casas no centro histórico“, avisou o presidente da Câmara do Porto no final da reunião privada do executivo.

Pedro Duarte deixou claro que não haverá lugar a licenciamento sem o cumprimento desta obrigação: “Se os promotores conseguirem cumprir isto, poderão avançar. Se não, os projetos não avançarão”, acrescentou.

Em causa estão sete projetos imobiliários abrangidos pelas regras de zonamento inclusivo que obrigam os promotores a destinar uma parcela da edificabilidade para o mercado do arrendamento acessível. Quase todos são empreendimentos turísticos, entre hotéis, apartamentos turísticos e alojamento local, detalhou.

Segundo o edil social-democrata, o Plano Diretor Municipal (PDM) prevê que os promotores destinem uma parte do espaço dos projetos a habitação acessível ou, caso não o possam fazer no próprio empreendimento, encontrem outra localização na cidade.

A 26 de outubro Pedro Duarte já tinha admitido revogar as sete deliberações sobre zonamento inclusivo, aprovadas dias antes na reunião do executivo, que permitiam aos promotores imobiliários pagar compensações financeiras em vez de destinar casa para o mercado do arrendamento acessível.

Pedro Duarte esclareceu que a autarquia decidiu não avançar com esses acordos com os promotores imobiliários, considerando não haver lugar para indemnizações. “A decisão anterior não chegou a produzir efeitos. Nós não chegámos a notificar os promotores e, portanto, não concretizámos o acordo”, alegou o autarca social-democrata, quando questionado sobre a possibilidade de os promotores exigirem indemnizações.

Se os promotores conseguirem cumprir isto, poderão avançar. Se não, os projetos não avançarão. Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal do Porto

Pedro Duarte reconheceu que a reversão pode trazer consequências financeiras para o município, mas considerou que o risco de danos na relação de confiança com os cidadãos seria maior se a autarquia mantivesse a decisão anterior. “Mesmo que eventualmente possam surgir danos para a Câmara — eu espero que não –, mas, se surgirem, serão sempre inferiores ao dano de reputação e de confiança que a Câmara tem que ter com os seus cidadãos“, vincou.

Ressalvou, contudo, que existe uma questão jurídica distinta: a interpretação de que o município poderia estar obrigado a celebrar os acordos, caso os promotores não tivessem alternativa para cumprir a obrigação de cedência de habitação.

O autarca, eleito pela coligação PSD/CDS/IL, argumentou ainda que a decisão inicial não correspondia à vontade política do atual executivo, mas resultou da interpretação de que, perante o regulamento em vigor, não existia uma alternativa para os promotores.

O impasse resulta precisamente da falta de alternativas identificadas para essa cedência. Segundo Pedro Duarte, os serviços municipais concluíram que não existiam terrenos alternativos com capacidade construtiva no centro histórico. A vereação socialista, sob liderança de Manuel Pizarro, contestou essa interpretação e defendeu que havia alternativas.

O executivo pediu que fossem identificados locais concretos, mas, segundo o edil portuense, não recebeu nenhuma proposta nesse sentido. “A nossa vontade é que quem nos dera que isso existisse”, frisou.

Esta terça-feira a proposta de revisão da deliberação tomada na última reunião de câmara foi aprovada pelo executivo de Pedro Duarte e pelos vereadores do PS. O socialista Manuel Pizarro justifica o voto favorável com “razões instrumentais”. Já o vereador do Chega, Miguel Corte Real, recusou votar argumentando que “o estatuto de revisão [de deliberação] não existe”.

A autarquia admite agora alterar o regulamento municipal para criar condições que permitam desbloquear os projetos e promover a habitação acessível. Nesse sentido, O excutivo vai levar à próxima reunião municipal uma proposta de abertura da discussão pública sobre a revisão. O processo terá depois de cumprir os prazos legais e passar no crivo da Assembleia Municipal.