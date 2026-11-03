Afinal, Pedro Portugal Gaspar vai para o Instituto Português de Qualidade

Pedro Portugal Gaspar, que saiu da presidência da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e que iria para a Autoridade da Concorrência (AdC) vai, afinal, liderar o Instituto Português da Qualidade. A nomeação consta de um despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.

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A designação do presidente da AIMA para vogal da AdC constava da agenda da Comissão de Economia e Coesão Territorial da Assembleia da República em meados de setembro, mas a audição terá sido cancelada. Agora, vai presidir ao conselho diretivo do Instituto Português da Qualidade, em regime de comissão de serviço.

Pedro Portugal Gaspar, presidente do conselho diretivo da AIMA desde 29 de julho de 2024, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (1987), pós-graduado em Direito Público pelo Centro de Estudos Judiciários da Faculdade de Direito de Lisboa (1996) e mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito de Lisboa (2004).

Entre as funções que o social-democrata desempenhou ligadas ao Estado está o cargo de diretor-geral do Consumidor (2023-2024), o de inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (2013-2023), o de inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (2012), bem como outros no Governo, dividindo-se entre os ministérios da Saúde no Governo de Durão Barroso ou da Indústria e Energia no Governo de Aníbal Cavaco Silva.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​O Instituto Português da Qualidade (IPQ) é o organismo nacional da normalização e é a entidade que tem por missão a coordenação do Sistema Português da Qualidade.