Alertas de bomba perturbam tráfego em aeroportos na Europa

Dois alertas de bomba envolvendo aviões com destino a Varsóvia provocaram hoje perturbações nos dois aeroportos da capital polaca, levando à realização de operações de segurança que não detetaram explosivos. Espanha e Bulgária viram também aeroportos afectados com ameaças de bomba afetando voos de várias companhias aéreas.

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O primeiro alerta envolveu um voo da companhia aérea SAS Scandinavian Airlines, proveniente de Copenhaga e com destino ao aeroporto Chopin, em Varsóvia. Após a aterragem, o avião foi sujeito a controlos de segurança devido a informações sobre a possível presença de um objeto perigoso a bordo. Uma pista foi encerrada temporariamente, sem afetar o funcionamento geral do aeroporto. Os controlos terminaram pelas 12:20 locais (11:20 em Lisboa), tendo o aeroporto retomado o funcionamento normal.

O segundo alerta dizia respeito com um voo da companhia aérea polaca LOT, proveniente do aeroporto de Heathrow, em Londres, e inicialmente previsto para aterrar no aeroporto Chopin foi desviado para o aeroporto de Varsóvia-Modlin, onde aterrou sem incidentes. Na sequência de uma ameaça de um possível engenho explosivo a bordo, o aeroporto de Modlin encerrou o tráfego aéreo. Os passageiros foram retirados do avião, que foi depois sujeito a controlos de segurança, sem que fosse encontrado qualquer engenho explosivo. O aeroporto foi entretanto reaberto e retomou o funcionamento normal.

Entretanto, verificam-se dois outros incidentes no tráfego aéreo europeu também provocados por falsos alertas de bomba, afetando um voo que fazia a rota Manchester (Reino Unido)-Múrcia (Espanha) e outro proveniente de Israel que aterrou em Sófia.

Um avião da companhia Ryanair proveniente de Manchester com destino ao aeroporto internacional da Região de Múrcia, no sudeste de Espanha, recebeu também uma ameaça de bomba a bordo, o que colocou em alerta o aeroporto de Múrcia, onde foi constituída uma comissão de crise.

Segundo fontes do Governo espanhol, o avião aterrou no aeroporto de Múrcia às 10:50 locais (09:50 de Lisboa) e, a partir desse momento, foi acionado um amplo dispositivo de segurança composto por serviços de emergência, agentes da Polícia Nacional e especialistas da TEDAX (Técnicos em Desativação de Artefactos Explosivos), sem que, também neste caso, tivessem sido descobertos quaisquer explosivos.

Por fim, um avião proveniente de Israel efetuou uma aterragem de emergência esta terça-feira em Sófia, na sequência de uma ameaça de bomba recebida por e-mail, segundo informou o Governo búlgaro, que não especificou nem o destino nem a companhia aérea do voo em causa.

A aeronave foi encaminhada para uma zona de estacionamento afastada do terminal e de outras aeronaves para ser inspecionada, indicou o secretário-geral do Ministério do Interior, Lyubomir Nikolov, noticiou a rádio pública BNR.