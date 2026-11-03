Algarve, o epicentro esquecido da crise da habitação

Quando se fala da pressão do alojamento local (AL) sobre a habitação em Portugal, o debate tende a fixar-se em Lisboa e no Porto. É aí que estão as manchetes, os protestos mais visíveis e boa parte da investigação académica. Mas os números contam outra história. É no Algarve que o fenómeno atinge a expressão mais extrema: a região concentra mais de 40% de todos os AL do país e regista uma densidade de 75 alojamentos por cada mil habitantes, quase dez vezes superior à da Grande Lisboa (7,9) ou do país (8,9).

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A escala, porém, é apenas parte da história. Reduzir o Algarve ao binómio “sol e praia” ignora o que está a acontecer fora do litoral massificado. A região vive hoje uma nova vaga de transformação, promovida pela intensificação turística, qualitativamente diferente das anteriores. Nos anos 60 e 70, o Algarve internacionalizou-se com o turismo balnear e as primeiras segundas habitações de estrangeiros. Entre 1980 e 2000, o turismo massificou-se e assistiu-se à urbanização acelerada do litoral. A vaga atual, iniciada nos anos 2000 e intensificada após 2010, tem um motor diferente: a habitação deixou de ser apenas um lugar para viver e passou a ser também um ativo financeiro, cuja rentabilidade é otimizada através de plataformas digitais como Airbnb ou Booking, uma das faces do chamado “capitalismo de plataforma”.

A dimensão do fenómeno é difícil de ignorar. Entre 2012 e 2024, o número de AL registados no Algarve disparou de 4.783 para quase 37 mil. Em 2019, o AL ultrapassou pela primeira vez a capacidade do alojamento turístico tradicional em número de camas. No final de 2024, o AL representava cerca de 160 mil camas, contra 134 mil do alojamento tradicional. A hotelaria, historicamente o setor estruturante do turismo algarvio, foi ultrapassada por um universo disperso de imóveis geridos, muitas vezes, à distância.

Outro aspeto merecedor de atenção especial é a distribuição territorial do fenómeno. Até final de 2024, 34% dos AL do Algarve situavam-se em espaço rural, e cerca de um quinto destes em territórios de baixa densidade. Concelhos como Vila do Bispo e Aljezur, na Costa Vicentina, apresentam uma intensidade de ocupação do parque habitacional pelo alojamento local, nas modalidades “moradia” e “apartamento”, (16% e 19% respetivamente) que ultrapassa a média regional (10,7%) e é quase dez vezes superior à média nacional (1,8%). Em Aljezur, a capacidade de AL, em número de camas, cresceu mais de 1.500% em pouco mais de uma década.

A percentagem de habitações ocupadas pelos proprietários caiu em 5 dos 6 concelhos rurais analisados, numa proporção superior à média regional. O preço mediano de venda por m2 no Algarve subiu de 1.270€ em 2016 para mais de 3.100€ em 2025. Em Vila do Bispo e Monchique, os preços mais do que duplicaram. As rendas seguem a mesma trajetória. Este enquadramento é revelador de que, nestes concelhos, a habitação está a perder a sua função social, tal como está consagrado na Constituição da República Portuguesa, para se tornar um instrumento de rendimento financeiro.

O problema não é o turismo em si. Os benefícios económicos da atividade são facilmente reconhecidos, mas há três aspetos essenciais que não se podem perder de vista: a distribuição desigual desses ganhos, a possibilidade de se reproduzir no interior o modelo intensivo que já saturou o litoral e a exclusão das comunidades locais dos processos de decisão sobre os territórios onde vivem.

E entre os contextos urbanos e o Algarve rural há uma diferença fundamental relacionada com a capacidade institucional para regular, monitorizar e responder. Nos territórios de baixa densidade essa capacidade é muito limitada. Quando estes territórios entram no radar do investimento imobiliário orientado para arrendamento de curta duração, os efeitos podem ser mais severos e mais difíceis de reverter do que nos aglomerados urbanos.

A resposta das políticas públicas tem sido lenta e marcada por avanços e recuos. O pacote Mais Habitação, aprovado em 2023, pelo anterior Governo Socialista, foi um conjunto de medidas ambicioso proposto para conter os efeitos da expansão do AL sobre o mercado habitacional. Incluía uma Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local (CEAL), a caducidade das licenças anteriores, a suspensão de novos registos em zonas de contenção e restrições à transmissão de licenças. Cerca de um ano depois, o Governo da AD, recentemente eleito, revertia grande parte destas medidas através do Decreto-Lei n.º 76/2024, revogando a CEAL e eliminando a caducidade das licenças. A este travão somaram-se novos incentivos fiscais ao setor imobiliário, sem medidas equivalentes para conter a concorrência estrutural entre quem precisa de uma casa para viver e quem a usa como ativo financeiro.

Há, ainda assim, margem para agir, e o facto de o processo estar numa fase mais precoce no interior algarvio constitui uma oportunidade que não convém desperdiçar. Algumas medidas parecem incontornáveis: além de recuperar as medidas do pacote Mais Habitação é necessário limitar os registos de AL a pessoas particulares e residentes em Portugal, estabelecer um teto máximo de licenças por titular, definir limites de capacidade de carga e zonas específicas para nova construção no espaço rural.

Adicionalmente, é imperativo melhorar radicalmente a recolha e a transparência dos dados disponibilizados pelo Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL), que impossibilita uma análise evolutiva rigorosa, devido à eliminação, da sua base de dados, de todos os registos de AL desativados. Sobre a utilização dos AL também pouco de sabe. O Instituto Nacional de Estatística recolhe dados de utilização apenas de AL com mais de 10 camas, o que no Algarve deixa de fora cerca de 96% dos estabelecimentos. Estas limitações comprometem a capacidade de monitorizar o fenómeno e de fundamentar adequadamente as políticas públicas dirigidas ao setor.

A crise da habitação tem várias causas, mas o alojamento local tornou-se uma das mais evidentes, sobretudo nos territórios onde a pressão turística é mais intensa. A questão que se coloca é se estamos dispostos a permitir que se repita, em territórios vulneráveis, o modelo turístico que provou os seus limites no litoral. A adoção de medidas é urgente, enquanto o processo ainda pode ser corrigido. Caso contrário, o que hoje surge como sinal de alerta poderá consolidar-se como desafio estrutural de difícil resolução.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora.

Ana Rita Cruz é socióloga, Professora Auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, Investigadora Integrada no CinTurs – Centro de Investigação sobre Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar e Investigadora Associada no DINÂMIA’CET-Iscte, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território.