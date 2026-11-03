Eleições nos EUA

Direto Americanos já votam nas intercalares. Siga aqui as eleições nos EUA

  • ECO
  • 12:04

Democratas são favoritos para recuperar a Câmara, mas o Senado continua em aberto em eleições intercalares que são um teste ao desempenho de Donald Trump na Casa Branca. Acompanhe aqui.

Os americanos vão eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes e cerca de um terço dos 100 senadores, decidindo assim a composição do Congresso dos EUA. Vão também escolher 36 governadores estaduais e vários representantes a nível estadual e local.

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Acompanhe em direto no ECO as notícias, os dados e análise a eleições intercalares que serão um teste à administração Trump e que poderão ditar o rumo da segunda metade do mandato na Casa Branca.

 

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