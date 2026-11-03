Direto Americanos já votam nas intercalares. Siga aqui as eleições nos EUA
Democratas são favoritos para recuperar a Câmara, mas o Senado continua em aberto em eleições intercalares que são um teste ao desempenho de Donald Trump na Casa Branca. Acompanhe aqui.
Os americanos vão eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes e cerca de um terço dos 100 senadores, decidindo assim a composição do Congresso dos EUA. Vão também escolher 36 governadores estaduais e vários representantes a nível estadual e local.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Acompanhe em direto no ECO as notícias, os dados e análise a eleições intercalares que serão um teste à administração Trump e que poderão ditar o rumo da segunda metade do mandato na Casa Branca.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Americanos já votam nas intercalares. Siga aqui as eleições nos EUA
{{ noCommentsLabel }}