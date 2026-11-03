Americanos já votam nas intercalares. Siga aqui as eleições nos EUA

Os americanos vão eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes e cerca de um terço dos 100 senadores, decidindo assim a composição do Congresso dos EUA. Vão também escolher 36 governadores estaduais e vários representantes a nível estadual e local.

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