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BRANDS' ECO António Vilaça Pacheco: “Os humanos vão representar uma pequena parte do sistema de pagamentos em breve”

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A IA e a criptoeconomia estão a mudar a forma como se usa o dinheiro. António Vilaça Pacheco, fundador do Bitcoin Talks, quer aproximar estes temas do público, com debates e workshops.

A Inteligência Artificial e a criptoeconomia estão a ganhar espaço na economia e a colocar novos desafios às empresas, aos profissionais e aos investidores. Para António Vilaça Pacheco, fundador do BitcoinTalks e autor do livro Bitcoin – Tudo sobre Criptomoedas, estas duas áreas estão profundamente ligadas e representam uma transformação que já está em curso. A ideia de que são temas reservados a especialistas ou entusiastas da tecnologia está, de acordo com o responsável pelo Bitcoin Talks, ultrapassada. Na sua opinião, compreender estas mudanças é cada vez mais importante para acompanhar a evolução dos negócios, do trabalho e das próprias decisões financeiras.

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Neste contexto, o Bitcoin Talks procura ir além da discussão teórica e proporcionar aos participantes contacto direto com ferramentas e métodos que possam aplicar no quotidiano. O programa inclui workshops dedicados à criação de ferramentas de Inteligência Artificial, à automatização de tarefas e à análise de ativos digitais e tokens. Mais do que apresentar tendências, o objetivo é dar acesso a conhecimentos que permitam explorar novas possibilidades e responder, na prática, às mudanças em curso.

A IA e a criptoeconomia são duas áreas que estão a transformar diferentes setores da economia. Porque é que faz sentido juntá-las no mesmo evento e que relação existe entre estas duas tecnologias?

O nosso trabalho ao longo de mais de uma década é o de viver e interpretar a disrupção. Estar na linha da frente da inovação e sem medo de enfrentar a realidade. Não só a nossa editora de livros (a SELF), como o podcast que lidero há oito anos, vive uma energia de estar na linha da frente do pensamento. Fomos pioneiros no entendimento das criptomoedas (em 2017), mas já o tínhamos sido no mundo Startup (em 2013), na Literacia Financeira, (em 2015), e, agora, na Inteligência Artificial. Criámos o nosso próprio espaço de cowork em 2014. É o nosso ADN: estar na linha da frente a compreender e aplicar na prática a inovação.

A criptoeconomia é a estrutura em cima da qual a Inteligência Artificial vai construir os seus fluxos. Nós não vamos ter Agentes de IA a fazer pagamentos por transferência bancária. Eles não vão pedir permissão e esperar pelo gestor bancário. Não vão fechar às 15h da tarde nem vão parar ao fim de semana. O mundo já mudou há muito tempo. E o sistema bancário não consegue hoje dar resposta ao mundo IA onde a frequência de pagamentos vai aumentar exponencialmente. Os humanos vão representar uma pequena parte do sistema de pagamentos em breve. Será quase tudo com IA a pagar a IA. E a única moeda digital no mundo são as criptomoedas.

Faz sentido juntar porque ambas pedem uma visão que não é política. Que é livre de agendas e narrativas. É simplesmente a constatação de que o mundo está a mudar e, se não estás a acompanhar, estás a perder uma oportunidade. Muita gente está a perder enormes oportunidades no mundo da criptoeconomia. E muita gente também pode perder oportunidades nos negócios, no trabalho e na vida pessoal se não aproveitar para simplificar a vida com IA.

Não é só uma nova economia. É uma transformação como nenhuma outra no nosso tempo de vida. E quem ficar de fora vai ser mais disfuncional em três anos do que quem hoje não usa internet.

De que forma estão a inteligência artificial e a criptoeconomia a mudar a maneira como se trabalha, investe e utiliza o dinheiro? Que exemplos concretos ajudam a perceber essa transformação?

Vou dar dois exemplos práticos: Ainda na semana passada almocei com uma pessoa que trabalha no Banco Central Europeu. Ele não sabia que a bolsa de valores de Nova Iorque tinha feito uma parceria com uma outra empresa para tokenizar todos os seus ativos. É neste mundo que vivemos: as instituições são pesadas, envelhecidas e lentas e não acompanham a evolução. Quando dei formação ao Banco de Portugal sobre criptoativos, estavam praticamente a zero no entendimento da criptoeconommia. O mundo evolui muito mais rapidamente do que as instituições conseguem acompanhar. E esta é a necessidade que há mais de 10 anos colmatamos.

A forma como investimos está a mudar literalmente à nossa frente. Os pressupostos estão a mudar, as regras do investimento estão a mudar e, se não compreendermos isso, vamos estar a inovar o passado. Qualquer empresa que não esteja a ouvir este pensamento, está ainda a pensar com uma cabeça baseada nas regras antigas, que já foram ultrapassadas. Com IA: o trabalho muda, as skills relevantes já são outras. As possibilidades são muitas. E quem sabe tem vantagem sobre quem não sabe. Essa é que é a verdade.

Os temas da Bitcoin Talks continuam a ser associados, sobretudo, a profissionais de tecnologia ou a investidores. Porque é que esta discussão deve interessar também ao público em geral e às empresas de outros setores?

Porque já passou o tempo em que olhar para estes temas era uma opção. Já não é um tema de “geeks” que querem fazer uma coisa alternativa. Estes temas agora são a diferença entre criarmos um negócio redundante e ultrapassado ou explorarmos uma ideia com futuro. Eu vejo pessoas ainda a pensar em criar negócios que já não fazem sentido e que nunca vão ter espaço na nova economia. E não estou a falar na economia de amanhã, estou a falar de hoje. Uma empresa que não entenda esta energia vai estar a disputar com empresas de miúdos de 15 anos, com um só funcionário e que faturam mais de um bilião.

Isto está a acontecer agora. E quem achar que não tem que acompanhar, vai ter uma surpresa. Eu não quero assustar, mas hoje há escritórios de advogados que despediram 100 pessoas para ficar só com uma. E escritórios de contabilidade de uma pessoa que, antes, tinham 80 funcionários a fazer o mesmo trabalho. Esta é a grande conversa: todos nós precisamos de “instalar este update“. Hoje, sozinhos, podemos construir coisas incríveis. Só temos que descobrir o caminho e aprender.

António Vilaça Pacheco, fundador do BitcoinTalks e autor do livro Bitcoin – Tudo sobre Criptomoedas
Quando falamos de inteligência artificial e criptoativos, há ainda alguma desinformação. Quais são os principais equívocos que importa esclarecer e que riscos devem ser conhecidos por quem começa a explorar estas ferramentas?

Nós vivemos num país conservador, especialmente na disposição a abraçar o risco e a inovação. Não tem mal nenhum, mas quem aqui conseguir abraçar a novidade e souber interpretar o que está em causa tem também muito a ganhar. O maior equívoco é sempre subestimar o tempo. A inovação não vai esperar que toda a gente a compreenda. A IA vai tornar pessoas obsoletas à velocidade da luz. E não escolhe idades.

Se tens 24 anos e resistes à IA, prepara-te para ficar obsoleto antes dos 30. Não há volta a dar. Vai ser uma transformação muito mais rápida do que a internet e vai deixar muito mais gente de fora. Tanto a IA como os criptoativos são uma oportunidade para compreender o presente. Já não são o futuro. O grande equívoco vai ser sempre subestimar a inovação ou achar que ela espera por nós. O melhor de tudo isto é que há inúmeras oportunidades. E, para as aproveitar, só temos que entrar primeiro no campo e usar esta porta de entrada.

Para além da reflexão e do debate, o programa inclui workshops com uma componente prática. Que ferramentas ou competências poderão os participantes explorar e de que forma poderão aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia ou na atividade profissional?

Quisemos criar um evento diferente, que fosse para lá da teoria. Para lá de um keynote numa palestra, que fala sobre inovação, mas que não a concretiza. O nosso evento é único nesse aspeto. Quem o visitar, tendo em conta o palco de workshops a que vai ter acesso, vai conhecer por dentro as ferramentas que pode usar e vai aprender a criar as suas próprias. Os workshops tocam dois caminhos: aprender skills úteis para as ferramentas de investimento na criptoeconomia, mas também aprender a criar algumas ferramentas de IA que podem simplificar coisas na sua vida e nas suas empresas.

Existe aqui uma energia de “empreendedorismo perante a vida”. A nossa vida é uma jornada empreendedora. E, se queremos tomar as rédeas, somos todos gestores do nosso futuro. Nem que seja para criar uma aplicação para simplificar a nossa vida familiar e ganhar tempo para gastar com os nossos filhos e queridos. Estamos a falar de criar um assistente de IA para nos ajudar com os investimentos. Estamos a falar de aprender a analisar melhor os ativos digitais e tokens. Estamos também a falar de aprender a vender melhor na nossa empresa ou a automatizar o nosso trabalho e ter mais produtividade com menos esforço. No fundo, fazer análises que levavam semanas em apenas alguns minutos. Não tenho dúvidas que vai transformar vidas e vai haver um “antes” e um “depois” do Bitcoin Talks para quem visitar este ano.

Entre a evolução da IA e da criptoeconomia, que oportunidades considera que estão a ser menos compreendidas ou aproveitadas neste momento?

Percebo que o mundo do investimento tem oportunidades que só usa quem conhece e a forma de investir vai mudar significativamente nos próximos 12 meses. Já não basta ir ali à corretora comprar o S&P 500 e achar que vamos ganhar 10% ao ano. Isso vai acabar. Aquilo em que podemos investir está a mudar. O que nos é permitido investir está a mudar também. Há boas oportunidades, mas não são os certificados de aforro a dar 2,5% brutos quando a inflação é quase 4% (a oficial, porque a real é maior.)

Na Inteligência Artificial é ainda mais gritante. Vai ser completamente “desleal” uma empresa que usa IA competir com quem não usa. É como ir lavrar o campo com uma enxada quando o vizinho vai com uma frota de tratores industriais. Quem não usar vai ficar de fora. É duro. Mas prefiro ser transparente do que tentar embelezar.

Se alguém sair do Bitcoin Talks com uma ideia nova ou uma competência que possa aplicar imediatamente, o que gostaria que fosse?

Eu tenho grande segurança de que muita gente vai sair cheia de ideias e competências do Bitcoin Talks. Esse é o meu propósito. Somos só facilitadores de acesso ao conhecimento. Vivemos mergulhados nas cabeças dos maiores pensadores da atualidade. E isso é um privilégio. Há 25 anos que sou editor e vivo mergulhado neste mundo das ideias disruptivas.

Pessoalmente, gosto de ideias que mudam o mundo para melhor e que geram lucro ao mesmo tempo que simplificam e melhoram a vida de toda a gente à volta. Não tenho um desejo que me traga especial prazer pessoal. Ainda esta semana dei uma palestra e, no final, veio um empresário ter comigo a dizer: “Foi contigo que comecei a compreender cripto e foste tu que desbloqueaste a minha mente. No ano passado comprei uma casa em Miami, outra no Dubai, e agora estou a construir em Cabo Verde. Ofereci o teu livro dezenas de vezes e dou sempre a quem quero ajudar a desbloquear a forma de pensar.” Agora imaginem isto num evento onde estou eu e 25 pessoas que eu escolhi a dedo para estar ali.

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