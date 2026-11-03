Ativo do dia. Wall Street aguarda pelos resultados das ‘midterms’ americanas

O ativo

Nasdaq. O índice tecnológico de Wall Street recupera das quedas pesadas das últimas sessões. Desde que atingiu máximos já baixou mais de 10%, o que significa que entrou em território de correção. O petróleo está a cair e o setor da tecnologia recupera — apesar da queda da Apple. Mas o dia vai ser marcado pelas eleições intercalares nos EUA.

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A marca

Depois de várias sessões em queda, o Nasdaq soma 0,76% para 25.356,86 pontos. Também o S&P 500 avança 0,3% nos primeiros momentos da negociação de Wall Street e apenas do Dow Jones é o único dos três índices de referência no vermelho.

A causa

A queda dos preços do petróleo está a dar algum ânimo aos investidores num dia em que os eleitores americanos vão às urnas para as eleições intercalares que funcionam como um teste à Administração Trump.

Os analistas (e apontam as sondagens) esperam uma vitória contundente dos democratas na corrida à Câmara dos Representantes. Já disputa do Senado será mais renhida.

Num último suspiro, Trump anunciou um acordo com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em relação ao fim da ajuda militar a Israel no final do ano. “Este que era um dos pontos críticos antes das eleições de meio de mandato e que estava a ser explorada pelos democratas”, lembram os analistas da sala de mercados do BCP.

Em termos empresariais, a Apple cede mais de 4% depois de ter alertado que os chips de memória vão continuar a encarecer e a pressionar as margens de lucro nas vendas do período de festas que se avizinha. O fabricante do iPhone espera um aumento da receita de 7% a 10% no final do ano.

O que esperar a seguir

Neste momento os americanos estão a ir às urnas em 30 estados americanos numas eleições que vão testar os primeiros dois anos do segundo mandato de Trump na Casa Branca. As sondagens colocam o Partido Democrata em situação de vantagem sobretudo na corrida à Câmara dos Representantes, que deverá passar para o controlo dos democratas. Já o controlo do Senado mantém-se incerto.

“Caso as projeções se confirmem e a oposição conquiste a maioria, a dinâmica em Washington pode mudar radicalmente nos próximos dois anos, e Donald Trump já alertou que, caso perca o Congresso, usará o seu poder de veto presidencial para bloquear iniciativas democratas”, referem os analistas do BCP, lembrando que “em votações renhidas, os resultados podem só ficar definidos passados alguns dias”.

Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners, considera que a divisão do poder em Washington pode ser favorável para os mercados “pois nenhuma nova legislação consegue ser aprovada”.

Os analistas do Morgan Stanley acreditam que a correção nos mercados americanos que se iniciou em junho estará na fase final e que as eleições deverão ajudar a dissipar uma grande parte da incerteza que paira sobre os investidores. Ainda assim, assumem que a possibilidade de novos ataques ao Irão é um fator de risco e, se acontecer, será uma oportunidade de compra.

Em termos de temporada de resultados, as grandes tecnológicas não têm convencido os investidores. Esta terça-feira é a vez da fabricante de chips AMD apresentar contas. Daqui a uma semana será a Nvidia a testar o mercado.

A frase