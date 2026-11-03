Audiências. SIC reforça liderança e SIC Notícias iguala CNN em audiência média

Em audiência média, a SIC Notícias consegue igualar a CNN Portugal. Os dois canais são vistos em média por 51,8 mil telespectadores e registam uma audência média de 0,6%.

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A SIC voltou foi mais uma vez o canal mais visto do país em outubro, com a distância para a TVI a subir de quatro para sete décimas.

Apesar de a estação da Impresa ter caídos três décimas no último mês, a estação da Media Capital perdeu seis décimas, o que aumenta a distância entre os dois canais, mostram os dados trabalhados pela Dentsu Media para o +M, que tem como alvo adultos/+15 anos.

Em números absolutos, a SIC foi acompanhada em média por 285,8 mil telespectadores, a TVI por 273,2 mil e a RTP1 por 241,9 mil.

Analisando por share, a SIC situou-se nos 14,1 %, a TVI nos 13,4% e a RTP1 nos 11,9%, uma subida de seis décimas na comparação com setembro . A RTP2 obteve um share de 0,7% e foi vista em média por 14,7 mil telespectadores.

Olhando por períodos horários, a RTP1 mantém a liderança entre as 7h30 e as 12h e a SIC das 12h às 18, tendo recuperado a tarde à TVI, que apenas lidera da meia-noite em diante. A RTP1 mantém-se como o canal mais visto no acesso ao prime-time e SIC reforça em uma décima o prime-time.

No ranking dos programas mais vistos continua o futebol, mais uma vez om a RTP1 no topo, ao transmitir o jogo da Liga das Nações entre Dinamarca e Portugal. A estação de serviço público colocou em outubro cinco programas no ranking dos 15 mais vistos, o mesmo número da SIC e da TVI.

Na informação, tanto a CNN como a SIC Notícias crescem duas décimas, o que as coloca novamente a uma décima de distâncias, arrendondados os números. No entanto, a SIC Notícias ganha terreno e, em audiência média, consegue igualar a CNN Portugal. Os dois canais são vistos em média por 51,8 mil telespectadores e registam uma audência média de 0,6. No último mês, o número médio de telepectadores da CNN Portugal foi de 49,4 mil e da SIC Notícias de 45,8 mil.

O Now, por seu turno, desce duas décimas, para os 1,8%, e a RTP Notícias cresce duas décimas, para os 1,2%.

Como habitualmente, na primeira posição dos canais por cabo surge a CMTV, no último mês acompanhada em média por 115,9 mil telespectadores.

No ranking dos canais mais vistos, destaque ainda para Star Channel, Hollywood, Globo, SIC Mulher e V+.

Entre os programas mais vistos do cabo, a CMTV ocupa 13 das 15 posições, entrando a RTP Notícias com uma posição e a TVI Reality com a outra.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.