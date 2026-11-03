Beneficiários do RSI caem abaixo dos 150 mil

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) caiu para menos de 150 mil em setembro, atingindo o valor mais baixo desde 2005. A descida acontece a menos de dois meses da entrada em vigor da Prestação Social Única (PSU), que irá agregar 13 apoios sociais, mas a transição está a gerar preocupação entre especialistas, que alertam para a falta de esclarecimentos sobre o novo modelo.

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O Público dá esta terça-feira conta das dúvidas dos especialistas quanto à implementação da nova prestação, prevista para 31 de dezembro. Fernando Diogo, professor da Universidade dos Açores, considera que o processo tem decorrido de forma “atabalhoada”, enquanto Farinha Rodrigues, economista e professor do ISEG, aponta a falta de orientações técnicas e de articulação entre os sistemas informáticos da Segurança Social.

Os especialistas contestam ainda o valor de referência da nova prestação, fixado em 268,6 euros, considerando o aumento face ao RSI insuficiente para combater a pobreza. Fernando Diogo considera que pouco mais de 20 euros não chegam para retirar famílias dessa situação, enquanto Farinha Rodrigues alerta para o risco de a nova medida não ter em conta a diversidade das situações dos beneficiários.

Em setembro, o RSI abrangia 149.998 pessoas, menos 16.452 do que no mesmo mês do ano passado, distribuídas por 72.624 famílias. Apesar da redução, os especialistas alertam que a descida do desemprego e do risco de pobreza não explica, por si só, a evolução. Fernando Diogo admite que a aplicação mais restritiva dos critérios de elegibilidade também poderá contribuir para a diminuição do número de beneficiários.