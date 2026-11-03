‘Black Friday’ deverá gerar quatro mil empregos em Portugal 

“A aproximação da Black Friday, da Cyber Monday e o consequente arranque da época de compras natalícias deverão impulsionar significativamente o mercado laboral em Portugal”. A previsão é da Randstad — baseada em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) –, que antecipa um reforço das contratações nos setores do comércio, dos transportes e da armazenagem, para responder ao aumento da procura e das compras online.

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O emprego nestes setores deverá crescer 0,41% face a outubro, ultrapassando os 958,7 mil profissionais no ativo, segundo a análise da empresa de recursos humanos. “Este crescimento reflete com precisão o padrão de sazonalidade habitual observado ao longo dos últimos 12 anos (cuja média histórica se fixa nos 0,45% entre 2014 e 2025), confirmando a relevância determinante do último trimestre do ano na dinamização do emprego nacional”, é sublinhado em comunicado.

Antecipa-se que o comércio retenha a maioria das novas oportunidades, com 3.433 contratações previstas, correspondentes a um aumento de 0,47% face ao mês anterior. O setor deverá atingir os 740,4 mil trabalhadores. Simultaneamente, as projeções da Ranstad apontam para uma redução de 1,1% no desemprego registado nesta atividade, o que equivale a menos 300 a 400 pessoas inscritas no IEFP.

Já os transportes e a armazenagem deverão acrescentar 511 trabalhadores, um crescimento de 0,23%, alcançando os 218,3 mil profissionais. As empresas procuram operadores de armazém, preparadores de encomendas, operadores de empilhadores e motoristas de distribuição, enquanto no retalho as oportunidades deverão concentrar-se em assistentes de loja, repositores, operadores de caixa e profissionais de apoio ao cliente.

“Por detrás da infraestrutura tecnológica e da facilidade do comércio online, o verdadeiro motor desta época de pico são as pessoas”, lê-se na nota enviada às redações. O setor de transportes e armazenagem representam 4,6% do emprego nacional, um setor cujo universo empresarial triplicou na última década, atingindo 64,5 mil empresas em 2024, de acordo com a empresa.

Tiago Rocha, staffing & inhouse director, da operational talent solutions da Randstad Portugal, realça que a Black Friday e o período pré-natalício mantêm-se importantes impulsionadores da contratação temporária. “Assistimos a um ecossistema equilibrado e omnicanal: se, por um lado, as lojas físicas reforçam as suas equipas de apoio e atendimento ao cliente, por outro, as plataformas logísticas e de distribuição aumentam a sua capacidade para garantir entregas ágeis e sem ruturas”, afirma.

O responsável destaca também a pressão sobre as cadeias de abastecimento, tendo em conta que “mais de 86% dos portugueses planeiam comprar na Black Friday”. Face ao aumento da procura, Tiago Rocha alerta para a importância de garantir condições de trabalho adequadas, sublinhando que a “tecnologia, por muito avançada que seja, não substitui o desgaste físico e mental de quem tem de embalar e distribuir milhões de encomendas num contrarrelógio implacável. Hoje, a urgência sazonal já não se resolve “atirando” mais mão de obra para o problema de forma cega. Exige-se capacidade de adaptação, sim, mas sobretudo uma incrível resiliência humana.”

A Randstad considera ainda que apesar de uma parte significativa das contratações estar associada às necessidades pontuais de novembro e dezembro, “este período atua frequentemente como uma porta de acesso a vínculos permanentes no início do ano seguinte”.