Bloqueio em Washington agrada às ações e assusta a dívida norte-americana

⚡ ECO Fast Casas de investimento veem o bloqueio legislativo como boa notícia para as ações, mas avisam que a margem para ganhos é menor em 2026.

O S&P 500 subiu no ano seguinte a todas as intercalares desde 1950, mas o petróleo, a IA e as valorizações elevadas ameaçam a série.

Para as obrigações do Tesouro, o alívio não é garantido, com a emissão de dívida e os prazos orçamentais a pressionar as yields.

Casas de investimento antecipam dois anos de poder dividido em Washington, com ganhos contidos nas ações e juros da dívida sob pressão. Os riscos concentram-se no prazo orçamental de 11 de dezembro e no teto da dívida em 2027.

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Os norte-americanos votam esta terça-feira para renovar a totalidade da Câmara dos Representantes e um terço do Senado, e Wall Street chega ao dia das eleições com o S&P 500 em 7.541 pontos, após uma queda de 0,5% na segunda-feira, e com a yield das obrigações do Tesouro (Treasuries) a 10 anos acima de 4,9%. Atualmente, os futuros sobre o S&P 500 e sobre o Dow negoceiam com uma queda de 0,1% e de 0,7%, respetivamente.

Os republicanos defendem uma maioria de um só lugar na Câmara baixa e de três no Senado, e as sondagens e os mercados de apostas apontam para a perda de pelo menos uma das Câmaras pelo partido de Donald Trump, com a popularidade do Presidente a registar um saldo líquido negativo de cerca de 25 pontos.

O que está em jogo para quem investe é saber se Washington entra em dois anos de bloqueio legislativo ou se os republicanos conservam a via rápida da reconciliação orçamental para novos cortes de impostos, e as probabilidades mudaram bastante ao longo das últimas semanas.

Desde 1950, o S&P 500 subiu nos 12 meses seguintes a todas as 19 eleições intercalares, com um ganho médio de 15,1%.

No início de outubro, a plataforma de apostas Polymarket atribuía 64% de hipóteses a uma vitória democrata nas duas Câmaras, 28% a um Congresso dividido e 8% à manutenção do controlo republicano, segundo dados compilados pela Allianz Global Investors (GI).

O Julius Baer, numa nota de 9 de outubro, referia que os mercados de previsão davam mais de 90% de probabilidade à mudança de mãos na Câmara dos Representantes e cerca de dois terços à conquista do Senado pelos democratas.

O UBS Global Wealth Management distribui as probabilidades de forma mais repartida, com 50% para uma varredura democrata, 40% para um Congresso dividido e 10% para os republicanos conservarem as duas Câmaras, e recusa tratar a votação “como um evento binário” para ações, obrigações ou dólar.

A razão é comum a quase todas as análises: qualquer que seja a maioria que saia das urnas, a Casa Branca não muda de inquilino. “Mesmo com uma varredura democrata, Trump mantém o veto, e uma maioria democrata no Senado não seria suficiente para o anular”, sublinha Liam Wash, economista sénior para os EUA da Allianz GI.

Para as ações, o ponto de partida é o histórico. Desde 1950, o S&P 500 subiu nos 12 meses seguintes a todas as 19 eleições intercalares, com um ganho médio de 15,1%. Uma análise da CNBC às eleições desde 1980 mostra que o índice ganhou em média 15% no ano seguinte a votações que deixaram o poder repartido entre os dois partidos, contra 11,5% quando um só partido ficou com tudo.

O Morgan Stanley acrescenta que, com um Presidente republicano, o S&P 500 valorizou em média 16% no ano civil após intercalares que deram as duas Câmaras aos democratas e 23% quando o Congresso ficou dividido.

“Um governo dividido é uma configuração amiga dos mercados”, escrevem Afonso Borges e Aleksandra Marcinkowska, do Julius Baer, que repetem o conselho dado em junho aos clientes para “abraçar o bloqueio”.

Contudo, há quem avise que este ciclo não se parece com os anteriores, notando que:

O S&P 500 acumula uma subida de cerca de 12% em 2026 , quando a média dos anos de intercalares desde 1942 inclui uma queda de 18% entre máximo e mínimo, e a queda mais funda deste ano ficou-se pelos 9%.

, quando a média dos anos de intercalares desde 1942 inclui uma queda de 18% entre máximo e mínimo, e a queda mais funda deste ano ficou-se pelos 9%. O rácio preço/lucros ajustado ao ciclo, calculado por Robert Shiller, está em 40,7, acima do anterior máximo registado em ano de intercalares, 33,8 em outubro de 1998. “As ações já tiveram um desempenho melhor em 2026 do que no típico segundo ano de um mandato presidencial, o que pode deixar menos margem para ganhos depois das intercalares”, aponta Monica Guerra, responsável de estratégia de política norte-americana do Morgan Stanley Wealth Management.

A dúvida sobre a validade do padrão histórico ganha força quando se olha para o que rodeia esta votação. Jim Reid, responsável global de investigação macro do Deutsche Bank, admite que o calendário das intercalares e o rali de fim de ano estão alinhados como poucas vezes, mas recusa tomar o histórico como garantia.

“A sazonalidade não é destino, e as preocupações com o Irão, a inteligência artificial e França não vão desaparecer misteriosamente”, refere o analista numa nota enviada aos clientes do banco a 27 de outubro. Nenhum dos três desapareceu até à abertura das urnas, com o petróleo de novo acima dos 100 dólares, o Nasdaq a sair do pior mês desde março de 2025 e as yields das obrigações francesas a dez anos a transacionarem perto dos 5%.

O que muda com o resultado é o mapa setorial. Uma maioria democrata nas duas Câmaras traria mais escrutínio sobre a inteligência artificial, a defesa, a banca e a saúde, segundo a LPL Financial, enquanto bens de consumo básico, energias renováveis e algumas ações ligadas à saúde poderiam beneficiar, refere Michael Arone, estratega-chefe de invesitmento da State Street.

A Allianz GI antecipa fraqueza nas ações se a ala progressista do Partido Democrata sair reforçada e ganharem força propostas de regulação dos centros de dados, impostos sobre a riqueza ou o “Medicare para todos”.

No caso oposto, uma varredura republicana abriria caminho a nova lei de reconciliação orçamental, com cortes de impostos permanentes e mais despesa em defesa, e favoreceria as ações de defesa, financeiras e energia. “Rejeitamos a noção de que o bloqueio é necessariamente bom”, ressalva Kurt Reiman, responsável do departamento de obrigações para as Américas e coordenador do Election Watch do UBS Global Wealth Management.

‘Treasuries’ ficam reféns dos prazos orçamentais

Se nas ações o impasse legislativo é visto como um fator de estabilidade, no mercado de dívida o quadro é mais ambíguo. A Allianz GI avisa que um Congresso dividido limita a atividade legislativa às leis de financiamento básicas e eleva o risco de braços de ferro em torno do prazo de 11 de dezembro para o financiamento do Estado e do teto da dívida na primavera de 2027, com a volatilidade a concentrar-se nos bilhetes do Tesouro e nos prazos mais curtos da curva.

O Julius Baer estima que o Tesouro atinja o limite de 41,1 biliões de dólares para a dívida durante 2027 (2% acima dos 40,3 biliões atualmente) e que as medidas extraordinárias empurrem a data-limite para a segunda metade do ano, num cenário de negociação arrastada semelhante ao de 2011, 2013 e 2023.

O precedente de 2018 serve de referência ao banco suíço, que recorda como a yield das Treasuries a dez anos atingiram então um pico em torno das eleições e recuaram depois, à medida que o mercado retirou o prémio de risco associado a novos estímulos orçamentais.

Esse alívio não é dado como certo desta vez. “Por si só, a eleição dificilmente altera de forma substancial as perspetivas de longo prazo para as taxas de juro ou para o défice norte-americano”, escreve Monica Guerra, que lembra que o endividamento pesado e a emissão de dívida continuam a pressionar as yields e que reduzir o défice exigiria mudanças fiscais difíceis de aprovar num Congresso dividido.

Laura Cooper, da Nuveen, acrescenta que um governo dividido pode tranquilizar os investidores ao limitar nova expansão orçamental e aliviar a pressão sobre os prazos longos da curva, mas que “o prémio de prazo mais elevado daí resultante limitaria também o potencial de descida das yields“.

O UBS, por seu lado, mantém a expectativa de que os juros do Tesouro fechem “ligeiramente mais baixos” nos próximos 12 meses, com o recuo da inflação a sobrepor-se às preocupações orçamentais.

Podemos ver alguma volatilidade a sair do mercado quando houver um resultado claro, mas não assumiria que toda a incerteza desaparece na quarta-feira de manhã. Joe Tigay Gestor da Equity Armor Investments

O Senado tem um peso próprio nesta equação por via das nomeações. O Julius Baer destaca que uma maioria democrata na câmara alta obrigaria a Casa Branca a procurar apoio bipartidário para as vagas na Reserva Federal, a começar pelo lugar de governador de Jerome Powell, o antigo presidente do banco central, que expira em janeiro de 2028, o que ‘reforçaria modestamente a credibilidade institucional’ e reduziria os riscos de independência da Fed embutidos nas apostas em ouro, dólar e dívida de longo prazo.

Qualquer que seja o resultado, há linhas que não se movem. A consolidação orçamental “está essencialmente fora da mesa” nos três cenários, segundo a Allianz GI, e Trump deverá recorrer ainda mais à ação executiva nos dois últimos anos de mandato, em áreas como o comércio e a política externa, onde não precisa do Congresso.

O Morgan Stanley descreve as intercalares como “mais ruído do que mudança” e espera que tarifas, geopolítica e desregulação continuem a comandar os mercados, com a inflação, o crescimento e os lucros das empresas a pesarem mais do que a cor política do Capitólio.

Os investidores querem arrumar as eleições após semanas em que o tema pesou nas cotações, mas o calendário não dá folga. Na quarta-feira, além da contagem dos votos, o Tesouro norte-americano anuncia o plano trimestral de refinanciamento da dívida, com o mercado atento a um eventual corte na emissão de obrigações mais longas.

Ao mesmo tempo, o petróleo continua refém do Médio Oriente: o Brent caiu 7,6% na segunda-feira com as conversações mediadas pelo Qatar e voltou a subir para perto dos 106 dólares esta terça-feira, depois de os EUA terem atacado a ilha iraniana de Qeshm, no estreito de Ormuz, e de um responsável iraniano ter admitido à Reuters que um acordo para acabar com a guerra “continua longe”.

“Podemos ver alguma volatilidade a sair do mercado quando houver um resultado claro, mas não assumiria que toda a incerteza desaparece na quarta-feira de manhã“, diz Joe Tigay, gestor da Equity Armor Investments, porque, segundo o analista, “as coberturas eleitorais expiram; o risco geopolítico não tem prazo de validade”.