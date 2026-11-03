Brokerslink junta 480 especialistas de 96 países em Istambul para debater riscos globais

Cerca de 480 profissionais do setor segurador, provenientes de 96 países, participam entre 4 e 6 de novembro na 16.ª Conferência Global da Brokerslink, em Istambul, na Turquia. A edição deste ano tem como anfitriã a NART, membro da rede desde 2009. O encontro decorre no Çırağan Palace Kempinski e inclui 15 sessões com 40 oradores, dedicadas a temas como alterações climáticas, saúde, inteligência artificial, aviação e desporto.

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A representação portuguesa irá contar com a participação de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, que encerra a conferência num painel dedicado aos riscos no futebol, explicam em comunicado. Thierry Ligonnière, presidente executivo da ANA Aeroportos de Portugal, intervém também numa sessão sobre os desafios operacionais e os riscos do setor aeroportuário.

Entre os oradores internacionais estão também Alice C. Hill, investigadora sénior do Council on Foreign Relations e antiga assessora da administração de Barack Obama para políticas de resiliência, e Markus Leippold, professor da Universidade de Zurique. O programa inclui ainda a 8.ª edição do Risk Managers Forum, que reúne 70 gestores de risco de grandes empresas, e uma sessão de certificação internacional promovida pelo RIMS-CRMP, com participantes de 16 países.

A abertura dos trabalhos cabe a José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS e presidente e CEO da Brokerslink. A rede foi fundada em 2004 pela MDS e reúne atualmente cerca de 50 mil profissionais, com presença em 142 mercados e um volume de prémios superior a 100 mil milhões de dólares, de acordo com a empresa.

“Este ano, os corretores vão sentar-se à mesa com gestores de risco, seguradoras, especialistas, académicos e líderes da aviação e do desporto, e é essa diversidade de profissões, línguas e culturas que faz a verdadeira força do nosso ecossistema”, explica José Manuel Fonseca.

A conferência anual da Brokerslink já passou por cidades como Madrid, que recebeu a edição de 2025, Lisboa, Porto, Bordéus, Veneza, Singapura e Hong Kong.